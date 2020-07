El servicio de inmigración vuelve a ampliar el plazo para entregar evidencia adicional. Te explicamos en qué casos aplica

Cualquier requerimiento no será procesado hasta después de los 60 días señalados, indicó la USCIS.

“El gobierno ha actuado correctamente al dar esta prórroga a las personas que tienen trámites pendientes y necesitan enviar información adicional a su caso”, dijo a Univision Noticias Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “Pero no use esta extensión de plazo como excusa para no someter documentos. Si los tiene, envíelos ahora”, advirtió.