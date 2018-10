El gobierno planea volver a separar familias de inmigrantes en la frontera

Plan detenido

Debido a esto, el mandatario no ha podido hacer realidad la construcción del muro en la frontera con México, acuerdos judiciales y leyes le impiden arrestar y deportar aceleradamente a menores de edad, no ha logrado cancelar DACA, programa que ampara de la deportación a 700,000 dreamers, y recientemente una corte dejó sin validez la cancelación de los Programas de Protección Temporal (TPS) de cuatro países, dos de ellos centroamericanos y uno del Caribe.

Planes de reforma

“Cuando una persona llega en busca de asilo en la frontera no hay derecho a fianza por medio de un juez. Bajo la ley una persona que pide asilo puede ser detenida durante todo el proceso. Si el agente de inmigración no recomienda la salida bajo fianza, el juez no tiene competencia. Y al no haber fianza, no sabemos dónde enviarán a estas personas, porque el gobierno ya agotó su capacidad de respuesta. Son cientos, miles las personas que han llegado este año en busca de asilo”, señaló Velásquez.