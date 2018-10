Qué es lo que se sabe del plan migratorio anunciado por el republicano Kevin McCarthy

La oferta anunciada el martes por el representante republicano Kevin McCarthy (California), de presentar un plan migratorio que incluya los $25,000 millones que exige el presidente Donald Trump para construir el muro en la frontera con México, no causó mayores sorpresas entre republicanos y demócratas.

Otros detalles

La mayoría de los temas anticipados a grandes rasgos por McCarthy, son las mismas ofertas que Trump lanzó durante su campaña para llegar a la Casa Blanca y que no ha podido cumplir, ya sea porque los tribunales de justicia lo han frenado o el Congreso, controlado por los republicanos, no se han puesto de acuerdo para darle los fondos que requiere su dura reforma migratoria.

“No me cabe ninguna duda que será una propuesta para engañar aún mas a la gente”, agregó el activista. “Es lo mismo que hicieron en el debate de febrero y marzo sobre el presupuesto. Fueron los republicanos de la Cámara de Representantes y los demócratas quienes le dijeron que no al plan de Trump, pero el presidente solo acusó a los demócratas de ser los malos siendo que fue su propio partido el que cerró las puertas a su plan migratorio”.

Este plan fue derrotado en los debates sobre el presupuesto de gastos para lo que restaba del año fiscal 2018 en ambas cámaras del Congreso, donde el propio McCarthy no logó conseguir los 218 votos necesarios de su propio partido, siendo que los republicanos ocupan 241 puestos de los 435 asientos que componen de la Cámara Baja.

Rechazo bipartidista

Al igual que lo sucedido en los debates de febrero y marzo, el anuncio de McCarthy recibió este jueves el mismo tipo de rechazo. “El plan no es viable porque no cuenta con apoyo bipartidista, sobre todo en el Senado”, advierte Monterroso. “Nosotros lo vemos como parte de la misma estrategia de campaña del presidente. Pero sobre todo porque la reforma migratoria de Trump no se apega a nuestros valores estadounidenses”, indicó.