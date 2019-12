El gobierno lanza nueva ofensiva legal contra regla que prohíbe la detención indefinida de menores migrantes

“Vacíos legales”

Esta no es la única regla que el gobierno está tratando de desmantelar. Además del Acuerdo Flores de 1997, la lista incluye la Ley TVPRA de 2008 sobre la prevención del tráfico humano . Esta prohíbe la deportación inmediata de menores indocumentados que no sean de países fronterizos (Canadá o México) y exige que sus futuros sean decididos por un juez de inmigración.

La tercera protección es el Acuerdo Zadvydas de 1997. Señala que ICE no tiene derecho a mantener a un no ciudadano bajo custodia al que no ha podido deportar por más de seis meses, a menos de que presenten claras señales de ser un riesgo para la seguridad nacional.