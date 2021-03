EEUU restablece el programa para reunir a niños centroamericanos cuyos padres estén en el país legalmente

Tan pronto como el 15 de marzo

"Es importante que las personas no emprendan este viaje peligroso, no es una ruta segura, es importante que ese mensaje llegue porque la percepción no se condice con la realidad", afirmó la funcionaria, en momentos en que la cantidad de niños migrantes bajo custodia a los largo de la frontera se ha triplicado en las últimas dos semanas a sobre 3,250 menores, de acuerdo a un reporte publicado en la víspera por el diario The New York Times.