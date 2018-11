Dreamers no creen que Trump apoye plan sobre DACA en el debate por el presupuesto

Mientras los demócratas alistan para la próxima semana un proyecto de ley que incluirá la legalización de unos 700,000 dreamers protegidos por la Acción Diferida de 2012 (DACA), los soñadores no creen que la Casa Blanca respalde.

Simultáneamente, el Congreso espera un proyecto de ley sobre seguridad fronteriza, que la Casa Blanca confirmó la semana pasada a Univision Noticias, iniciativa que incluirá fondos para la construcción del muro en la frontera con México una de las principales promesas de campaña no cumplidas del presidente Donald Trump .

El mismo discurso

La Casa Blanca confirmó a Univision Noticias que trabajará con el Congreso durante la sesión ‘lame-duck’ para asegurar la frontera “incluida la financiación del muro”. Pero no dijo nada sobre hacer referencia a los dreamers en un plan que será enviado de un momento a otro.

“Todo lo que hemos visto hasta ahora es el mismo comportamiento de la Administración y de este presidente sobre el tema migratorio”, dijo a Univision Noticias Cristina Jiménez, directora ejecutiva de United We Dream (UWD), la principal organización de dreamers del país.

El plan

Algunos demócratas importantes, entre ellos el senador Robert Menéndez (Nueva Jersey), han dicho que deberían ofrecer rápidamente un proyecto de ley de inmigración que permita a los demócratas "mostrar lo que representan", reportó el diario The Washington Post .

“No vamos a ser utilizados”

“Esperamos y necesitamos, de parte de los demócratas, una oposición fuerte en la Casa Blanca para que se utilice el dolor causado por las cancelaciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) y DACA como herramienta para no darle más recursos a este gobierno”, dice Jiménez.

“Me parece que ahora hay mucho más poder y apoyo para políticas más permanentes, y que no sean nada más que para apoyar la visión de este presidente”, añadió. “ Se debe evitar darle fondos a la fuerza de deportación de Trump . No vamos a ser utilizados como herramientas de juego, nosotros vamos a seguir luchando por una solución permanente, presionando incluso a los demócratas elegidos para el nuevo Congreso”.

“No pasará nada”

“ No pienso que exista apoyo en el Congreso por ahora . No pasará nada”, dice a Univision Saúl Alemán, un activista del sur de Florida. “El presidente ha sido muy agresivo con la comunidad inmigrante”, agregó.

“Todo esto es un espectáculo, no se trata de un compromiso serio”, agregó Alemán. “Es un tema que se está desarrollando junto con la caravana de migrantes en la frontera. Pienso que en los próximos meses habrá una conversación más importante, con el nuevo Congreso, pero también veremos una crisis humanitaria en la frontera. Este no es el tiempo para una solución. Y nosotros no queremos negociar en estos momentos”.