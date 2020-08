Dos meses después de fallo de la Corte Suprema, el gobierno implementa nueva regla sobre DACA

Si bien la decisión del máximo tribunal de justicia restableció el programa en los mismos términos que se encontraba cuando fue activado hace ocho años, a finales del pasado mes de julio la Casa Blanca dijo que, las renovaciones se harían “caso por caso”, no se otorgarán permisos de viaje y no se aceptarán nuevas solicitudes.

La regla

Respecto a los permisos de viaje, que en julio el gobierno dijo que no iban a ser autorizados, esta vez la USCIS indicó que “serán procesados permisos adelantado de viaje que sean presentados apropiadamente” por medio del formulario I-131.

Renovaciones de DACA

Para renovar la protección de DACA, el nuevo reglamento indica que la USCIS “limitará las protecciones de acción diferida y autorización de empleo a no más de un año”.

El gobierno dijo que “no rescindirá ninguna otorgación de DACA que sea válida actualmente por dos años, ni los documentos de autorización de empleo (EAD) relacionados con estas, a menos que USCIS cancele el DACA del extranjero porque no continúa en cumplimiento con los criterios del programa”.

Permisos de viaje

De los permisos de viaje, que en julio el gobierno dijo que no iban a ser permitidos, el nuevo reglamento detalla que “la USCIS solo otorgará autorización adelantada para viajar fuera de Estados Unidos a los receptores de DACA de acuerdo con las nuevas guías, que establecen la determinación de que el permiso adelantado se concede por razones humanitarias urgentes o beneficio público significativo de conformidad con el estatuto gubernamental”.

“La agencia no cancelará ningún documento de permiso adelantado expedido previamente a menos que exista otra razón legal para ello”, indicó.

La agencia también dijo que “obtener permiso de permanencia temporal en Estados Unidos no está garantizado” y que en todos los casos, “los extranjeros que tengan una autorización de viaje y salgan del país, aún estarán sujetos a inspección migratoria en un puerto de entrada para determinar si son elegibles para entrar a Estados Unidos”.

Factores clave

Regla bajo la lupa

“Por tanto entra en cuestión si este tipo de reglamento es legal desde ahora. No sabemos qué sucederá, pero esperamos demandas por parte de grupos que ven que estas dos personas no deberían estar en sus cargos y no deberían hacer cambios a este nivel”, dijo el activista, quien es un beneficiario de DACA.