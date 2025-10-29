DHS anuncia el fin de la extensión automática de los permisos de trabajo para inmigrantes

Video Sin trabajo y sin dinero: familia hispana cambia de ciudad por temor a ICE y ahora vive en un auto

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este miércoles que pondrá fin a la extensión automática de autorización de empleo (EAD, por su sigla en inglés) para ciertos inmigrantes que soliciten su renovación a partir del 30 de octubre de 2025.

La nueva regla no afectará a quienes hayan recibido su renovación automática antes de esa fecha o a aquellos con permisos de trabajo vigente por el Estatus de Protección Temporal.

"Con esta norma, el DHS prioriza la verificación exhaustiva de los antecedentes de los extranjeros antes de extender la validez de sus autorizaciones de empleo", se lee en el anuncio del DHS. Pone fin a las políticas de la administración de Joe Biden.

El DHS bajo el mandato de Biden había adoptado regulaciones que daban a los inmigrantes con solicitudes pendientes de renovación de autorización de empleo una extensión automática de sus permisos por 540 días. Ya habían recibido una por 180 días si sus documentos vencían mientras esperaban la nueva tarjeta. Para entonces, la agencia anunciaba esa regla temporal buscando dar respuesta a una acumulación de solicitudes que para mediados de 2023 casi llegaba a nueve millones. Entre ellos, más de 360,000 correspondían a permisos de trabajo de asilados.

En el anuncio de este miércoles, las agencias federales informan a los inmigrantes que deben solicitar la renovación de su EAD 180 días antes de su vencimiento: "Cuanto más tiempo espere un extranjero para presentar la solicitud de renovación, mayor será la probabilidad de que su autorización de empleo o documentación se vea temporalmente interrumpida".

¿A quiénes afecta?

La regla afecta a casi todas las categorías de inmigrantes que hasta ahora habían podido renovar sus permisos de trabajo de forma automática. Sobre todo resultan impactados aquellos que no tienen estatus permanente, están a la espera de una respuesta sobre sus casos o están en un proceso de ajuste. Algunos ejemplos a continuación:

Solicitantes de asilo, refugio o en busca de una suspensión de deportación.

Beneficiarios de asilo y refugio.

Inmigrantes que buscan ajustar su estatus, por ejemplo, hacia residencias legales permanentes o green card .

. Ciertos beneficiarios de visas de no inmigrante como la H-4, para cónyuges de portadores de visas H-1B.

Aplicantes de visas de no inmigrante, como la T.

Solicitantes de VAWA, quienes sufrieron abuso de parte de sus cónyuges o hijos mayores de 21 años residentes o ciudadanos.

Beneficiarios del TPS cuyos permisos de trabajo hayan expirado.

Esposos de beneficiarios de visas de inversionista E.

Beneficiarios de visas L-2, quienes son esposos o esposas de ejecutivos o managers con visas L-1.

"Va a afectar esencialmente a personas que están vulnerables, quienes requieren tener sus licencias y permisos de trabajo al día", asegura Ezequiel Hernández, abogado de inmigración en Arizona. "Es una carga más para los inmigrantes", dice, al recordar además la entrada en vigor de las nuevas tarifas que deben pagar los inmigrantes, por ejemplo, que tienen peticiones de asilo.

¿Cuál es el proceso?

Este miércoles es el último día que inmigrantes con permisos de trabajo que expiran en diciembre —o en los próximos 180 días— podrán solicitar la renovación automática de sus tarjetas. A partir de mañana, cuando la regla final se publique en Registro Federal y entre en vigor, el proceso es el que anunció DHS.

A los 180 días de la expiración del permiso de trabajo, se debe introducir la petición de renovación a través de la planilla I-765, que permitirá a DHS hacer una verificación inicial de que la persona sigue siendo elegible.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración es quien determina la elegibilidad del solicitante y da paso al proceso de "investigación y análisis para garantizar que no hay amenazas identificables para la seguridad nacional o pública y, para ciertas categorías, ejercer la discreción" en la decisión final, explica la nueva regla.

Actualmente, USCIS estima que la renovación de una tarjeta de empleo para solicitantes de asilo está tomando seis meses y medio. Para quienes están buscando una suspensión de su deportación el tiempo es hasta de 10 meses y medio.