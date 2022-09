"No tengo para elegir": la desesperanza de los inmigrantes que son enviados por Texas a Nueva York

Al llegar a Nueva York, los inmigrantes no tienen la vida resuelta: muchos no saben a dónde ir, nadie les da respuestas, y cuando consiguen un albergue está saturado. Las historias de tres venezolanos muestran la crisis en una ciudad desbordada por la llegada inadvertida de cientos de personas desde Texas bajo una política que no ha sido consensuada entre los gobiernos locales.