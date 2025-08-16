Cómo las deportaciones masivas de Trump harán explotar la inflación y los precios, según el economista jefe de Moody's

Video Redadas migratorias en Washington DC: la Casa Blanca confirma el arresto de 45 personas

Las deportaciones masivas implementadas por el gobierno del presidente Donald Trump están contribuyendo a subir los precios en Estados Unidos, lo cual, afecta a los consumidores, según un influyente experto.

El economista jefe de Moody's, Mark Zandi, declaró a Fortune que, si Trump continúa deportando inmigrantes al ritmo actual, la inflación pasará del 2.5% a cerca del 4% "para cuando llegue a su punto máximo a principios del próximo año".

PUBLICIDAD

Este pronóstico coincide con las cifras del Departamento de Trabajom que informó este jueves que su índice de precios al productor (IPP), que mide la inflación antes de que llegue a los consumidores, subió un 0.9% el mes pasado respecto a junio, el mayor salto en más de tres años.

En comparación con el año anterior, los precios al por mayor subieron un 3.3%, dice el reporte.

Las cifras fueron mucho más altas de lo que esperaban los economistas.

¿Qué dicen los economistas sobre las deportaciones masivas de Trump?

Los índices económicos están llevando a algunos expertos a señalar a las medidas contra la inmigración del gobierno de Trump, junto con los aranceles, como responsables del aumento de los precios.

Phil Kafarakis, presidente de The Food Away From Home Association, que representa a productores de alimentos, proveedores, servicios e industrias ajenas a las tiendas de comestibles, dijo a NBC News que las señales de alarma deben tomarse en serio.

Debido a los esfuerzos de deportación, "ahora nos vamos a quedar sin suficiente mano de obra en los campos para recoger el producto a medida que se va cosechando", dijo, y añadió que esto está contribuyendo al actual efecto "horrible e increíblemente impactante" de los aranceles.

Combinadas con la sequía, las excesivas inundaciones y los incendios forestales, las deportaciones se están haciendo sentir y se convertirán en un problema mayor en las cosechas de finales de verano y principios de otoño, dijo.

"No creo que la gente se dé cuenta" de que habrá un aumento de los costes de las verduras en restaurantes, tiendas de comestibles y otros lugares, dijo Kafarakis.

PUBLICIDAD

Coincide con él el economista de Moody's.

"El cierre de la frontera sur, las deportaciones y las autodeportaciones", están afectando la agricultura de EEUU, dijo Zandi.

"Los inmigrantes tienen miedo. Se van del país, no entran, no van a trabajar", agregó.

Zandi calcula que el número anual de inmigrantes, legales e indocumentados por igual, ha caído de aproximadamente 4 millones en el pico de 2023 a solo 300,000-350,000 en lo que va de este año.

¿Cómo están afectando las deportaciones a los consumidores en EEUU?

"Es un cambio masivo", dijo Zandi, y cree que está "elevando significativamente el coste" en los sectores que dependen en gran medida de la mano de obra inmigrante: construcción, agricultura, fabricación, transporte, distribución, hostelería, comercio minorista, cuidado de ancianos, cuidado de niños y otros servicios personales.

"Las huellas dactilares de la política restrictiva de inmigración están por todas partes, como en las cifras del IPP que hemos obtenido esta semana".

También esta semana, la Reserva Federal de Dallas publicó un informe en el que recaba testimonios de empresarios que dijeron que la incertidumbre sobre los aranceles y la política de inmigración estaban planteando retos de inversión y contratación.

"Las medidas de aplicación de las leyes de inmigración también están afectando a la capacidad de algunas empresas para contratar y retener a los trabajadores", afirmó el organismo en su informe.

Además, “como estado líder en comercio del país, Texas está muy expuesto a los aranceles. La disminución de la inmigración neta también ralentizará el crecimiento, lo que supondrá retos particulares para algunos sectores”, indica el reporte.

PUBLICIDAD

Mientras que otro reporte de America's Voice, una organización a favor de los inmigrantes, señala que el daño económico predecible por varios economistas ya está en marcha.

"Las deportaciones masivas de Trump perturban nuestra economía y elevan los precios de los comestibles y la vivienda para todos los estadounidenses, el resultado inevitable que los economistas han predicho durante mucho tiempo", dijo Vanessa Cárdenas, Directora Ejecutiva de America's Voice.

"Desde los campos de cultivo en California a las obras de construcción en el noreste, estamos siendo testigos de las consecuencias en el mundo real de apuntar a las personas que impulsan nuestra economía. Esto no es solo una mala política de inmigración, es un sabotaje económico que perjudica a las familias trabajadoras y daña a comunidades enteras".

Mira también: