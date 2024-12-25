Cómo la frontera de EEUU-México marcó el año y por qué será eje de presiones políticas en 2025

Video Gavin Newsom prepara un plan para proteger a indocumentados ante la amenaza de deportaciones masivas de Trump

La frontera entre Estados Unidos y México fue un asunto que movió en todo 2024 la agenda política en ambos países, que celebraron elecciones presidenciales en las que el persistente flujo migratorio concentró la puesta en marcha de medidas para frenarlo y propuestas para reducirlo todavía más el próximo año. Esto, sobre todo, desde el lado estadounidense con el regreso presidencial del republicano Donald Trump.

El año arrancó con esfuerzos en los que México buscó frenar el paso de migrantes hacia el norte, lo que derivó en una reducción significativa en el número de arrestos en la frontera entre ese mes y agosto. En medio de esas acciones y de las presiones políticas que trajeron consigo las campañas electorales, la administración de Joe Biden también puso en marcha planes para restringir el paso de inmigrantes, contrario a lo que el presidente electo, el republicano Donald Trump, afirmó antes y después de su triunfo en las urnas.

PUBLICIDAD

A continuación, los momentos clave que marcaron la situación en la frontera entre Estados Unidos y México este año que termina.

1. El gobierno de López Obrador frena más el paso de migrantes hacia EEUU

En enero, luego de un repunte en el número de arrestos en la frontera en diciembre de 2024, el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció un reforzamiento de las acciones para frenar el flujo de migrantes hacia la frontera estadounidense. Tras una llamada con su homólogo estadounidense, Joe Biden, López Obrador dijo a mediados de enero que su administración haría más para detener el paso de los migrantes.

En diciembre de 2023, la Patrulla Fronteriza había realizado alrededor de un cuarto de millón de detenciones a lo largo de la frontera sur, un máximo histórico.

El comercio transfronterizo se vio afectado en ese momento debido a la reasignación de agentes fronterizos para ayudar a procesar a migrantes, además de que el tráfico ferroviario se suspendió temporalmente.

Para finales de 2023, alrededor de un millón de migrantes habían cruzado ese año el peligroso Tapón del Darién, la sinuosa jungla ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá, de acuerdo con cifras oficiales. El total de migrantes que cruzaron la jungla fue el doble en 2023 que el registrado en el año previo.

En medio de ese repunte, fue que López Obrador y Biden acordaron un plan para enfrentar la situación. “Lo que se acordó es que sigamos trabajando juntos", dijo López Obrador tras la llamada con Biden en enero. “Tenemos una propuesta para fortalecer nuestros planes, lo que hemos estado haciendo”.

PUBLICIDAD

A partir de ese momento, el gobierno de López Obrador intensificó el despliegue de sus fuerzas de seguridad en la frontera mexicana con Guatemala, donde a menudo los migrantes aprovechan la falta de controles para seguir su travesía hacia el norte.

2. Biden anuncia restricciones a las solicitudes de asilo

A principios de junio, el gobierno de Biden activó una serie de medidas ejecutivas migratorias que incluyeron restringir la entrada de extranjeros que ingresan ilegalmente al país para pedir asilo. Además, las medidas aceleraron los procesos de deportación de inmigrantes.

Una de las medidas clave consistió en suspender las solicitudes de asilo cuando las detenciones diarias en la frontera rebasen el promedio de 2,500 arrestos en un periodo de siete días.

En septiembre, la administración de Biden endureció aún más las restricciones y estableció que la suspensión a las solicitudes se levantarán sólo cuando los arrestos caigan por debajo de los 1,500 y se mantengan por debajo de ese umbral por 28 días consecutivos.

La medida fue duramente cuestionada por activistas y defensores de los derechos de los migrantes y refugiados al sostener que era violatoria del derecho al asilo. Sin embargo, tras la aplicación de la medida, anunciada en medio de constantes ataques del entonces candidato republicano Trump contra las políticas migratorias de Biden, los arrestos continuaron disminuyendo.

Según datos del organismo Migration Policy Institute (MPI), dedicado al análisis de temas migratorios, tras la implementación de las restricciones de Biden, las detenciones en la frontera de junio a septiembre siguieron una tendencia a la baja. En octubre, realizó 56,530 arrestos, cerca del nivel más bajo en cuatro años.

PUBLICIDAD

3. Trump y Harris visitan la frontera en medio de la campaña presidencial

La seguridad fronteriza se convirtió en uno de los temas más álgidos durante las campañas presidenciales. Por un lado, Trump acusó al gobierno de Biden de aplicar una política migratoria errónea y, por el otro, el presidente y la candidata demócrata, Kamala Harris, trataron de defender sus acciones presentando las reducciones en el número de arrestos como su principal logro.

En agosto, durante una visita a la frontera entre Arizona y Sonora, Trump utilizó el tema fronterizo para criminalizar a los inmigrantes y acusar al gobierno de Biden de permitir el ingreso indiscriminado de inmigrantes.

Al mes siguiente, Harris también visitó un punto fronterizo en Arizona para reiterar sus propuestas de continuar con las restricciones al asilo impulsadas por Biden. Al cierre de la carrera electoral, la retórica antiinmigrante de Trump pareció imponerse frente a los intentos de Harris de mostrarse más dispuesta a endurecer las políticas migratorias.

4. El año fiscal 2024 cierra con una reducción en los arrestos fronterizos

De acuerdo con MPI, para el cierre del año fiscal 2024 el 30 de septiembre de este año, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés) informó sobre 2.1 millones de encuentros en y entre los puertos de entrada en la frontera, una disminución del 14% con respecto a los casi 2.5 millones de encuentros registrados en el año fiscal 2023.

El mes de septiembre tuvo el menor número de arrestos registrado durante la administración de Biden, 54,000 detenciones, lo que representó una fuerte caída con respecto al máximo mensual histórico de 250,000 arrestos reportados en diciembre de 2023.

PUBLICIDAD

La cifra de septiembre también representó el nivel más bajo de llegadas irregulares en la frontera con México desde septiembre de 2020, al final de la administración Trump.

5. Trump gana las elecciones con un plan de deportaciones masivas

Tras su victoria Trump ha reiterado que, desde el primer día de su gobierno, que iniciará el 20 de enero, ordenará una deportación masiva de inmigrantes, lo que ha desatados temores en México por un posible envío masivo de deportados a su territorio.

Además ha dicho que buscará reactivar el programa ‘Quédate en México’, que aplicó durante su primera gestión presidencial y consiste en enviar a los solicitantes de asilo a esperar en México las resoluciones de sus casos.

Esa medida también ha causado preocupación ante la posibilidad de que el gobierno de Trump obligue a México a aceptar a migrantes deportados de otras nacionalidades distintas a la mexicana, una posibilidad que el gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha dicho que no aceptaría.

6. 'Caravanas' de migrantes apresuran el paso hacia EEUU, pero México las frena

En medio de los amagos de Trump, miles de migrantes han apresurado su paso hacia el norte para intentar cruzar la frontera antes de la inauguración del republicano. Sin embargo, el gobierno de Sheinbaum también ha intensificado los operativos para disolver estos grupos de migrantes.

En diciembre, activistas sostuvieron que las autoridades de inmigración mexicanas disolvieron dos pequeñas caravanas de migrantes que se dirigían a la frontera con Estados Unidos. Algunos migrantes fueron trasladados en autobús a ciudades del sur de México y a otros les ofrecieron documentos para poder transitar, aunque muchos de ellos los rechazaron, según reportes.

PUBLICIDAD

Las acciones del gobierno de Sheinbaum ocurren luego de que Trump amenazó con imponer aranceles del 25% a los productos mexicanos, salvo que México haga más para contener el flujo de migrantes y de drogas hacia el norte.

7. Biden deporta a más de 270,000 personas en el año fiscal 2024, la cifra más alta en una década

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE en inglés) deportó a más de 270,000 personas a 192 países en el año fiscal 2024 (de octubre de 2023 a septiembre de 2024) , la cifra anual más alta en una década, según un informe anual publicado este mes.

ICE, la principal agencia gubernamental responsable de expulsar a las personas que se encuentran ilegalmente en el país, realizó en concreto 271,484 deportaciones en su año fiscal, el mayor recuento de deportaciones del ICE desde 2014, cuando expulsó a 315,943 personas.

El máximo de deportaciones que alcanzó el ICE durante el primer mandato de Donald Trump en la Casa Blanca fue de 267,258, durante el año fiscal 2019.

El aumento de los vuelos de deportación, incluidos los fines de semana, y la simplificación de los procedimientos de viaje para las personas enviadas a Guatemala, Honduras y El Salvador impulsaron el aumento de las deportaciones, dijo ICE.

La agencia realizó su primer gran vuelo a China en seis años y también tuvo aviones que hicieron escala en Albania, Angola, Egipto, Georgia, Ghana, Guinea, India, Mauritania, Rumanía, Senegal, Tayikistán y Uzbekistán.

De acuerdo con el reporte, México fue el destino más común con 87,298 personas deportadas, seguido de Guatemala con 66,435 y Honduras con 45,923.

Se espera que México y los países centroamericanos sigan registrando la mayor parte de las deportaciones, en parte porque esos gobiernos aceptan más fácilmente a sus respectivos ciudadanos que otros y la logística es más sencilla.

PUBLICIDAD

Mira también: