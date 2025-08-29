14,000 migrantes que iban a EEUU regresaron al sur desde el retorno de Trump al poder

Video ¿Qué es el ‘flujo migratorio inverso’ que ha dejado varados a cientos de inmigrantes en Centroamérica?

Más de 14,000 migrantes, principalmente venezolanos, que esperaban llegar a Estados Unidos han dado marcha atrás y se han dirigido hacia el sur desde que comenzó la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, según un informe publicado el viernes por los gobiernos de Colombia, Panamá y Costa Rica.

El fenómeno, conocido como migración de "flujo inverso", se compone principalmente de migrantes venezolanos que huyeron de las prolongadas crisis económicas, sociales y políticas de su país, solo para encontrarse con que la política migratoria estadounidense ya no está abierta a los solicitantes de asilo.



La migración a través del peligroso Tapón del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, alcanzó su punto máximo en 2023, cuando más de medio millón de migrantes cruzaron. Ese flujo disminuyó ligeramente en 2024, pero se detuvo casi por completo a principios de este año.

El informe del viernes, publicado con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, indicó que la migración hacia el norte había disminuido un 97 % este año.

Los migrantes que viajaban al sur, entrevistados en Costa Rica, Panamá y Colombia por las Defensorías del Pueblo de esos países, eran casi todos venezolanos (97%), y aproximadamente la mitad afirmó que planeaba regresar a Venezuela, según el informe. Casi todos afirmaron que regresaban porque ya no podían llegar legalmente a Estados Unidos.

Desde 2017, alrededor de 8 millones de personas han huido de la crisis en Venezuela. Durante años, estos migrantes se desplazaron en masa a otros países sudamericanos, como Colombia, Perú, Ecuador, Chile y otros.

Eso cambió en 2021, cuando cientos de miles de personas partieron hacia Estados Unidos, atravesando el Tapón del Darién en el camino.

Una aplicación para teléfonos inteligentes del gobierno estadounidense se convirtió en la principal vía de entrada a Estados Unidos para los solicitantes de asilo durante la administración Biden. Posteriormente, miles de migrantes quedaron varados en México cuando Trump suspendió el uso de la aplicación en su primer día de mandato.

Ahora, los migrantes que aún intentaban llegar a Estados Unidos cuando Trump entró y cambió las políticas fronterizas han dado marcha atrás y regresan a Sudamérica. Alrededor de una cuarta parte de los entrevistados planeaba ir a la vecina Colombia, anteriormente el epicentro de la migración masiva desde Venezuela. Otros dijeron desconocer su destino.

Colombia y otros países sudamericanos pasaron años solicitando ayuda a la comunidad internacional para afrontar los embates de la crisis migratoria venezolana, antes de que muchos de esos mismos migrantes comenzaran a desplazarse hacia Estados Unidos. Hoy en día, la agitación política y económica de Venezuela continúa.

Los migrantes, la mayoría de los cuales caminaron durante días a través del Tapón del Darién en su camino hacia el norte, son aún más vulnerables en su camino de regreso. Cuentan con menos fondos para financiar su viaje y pocas perspectivas de trabajo a su regreso. Los migrantes son abandonados en regiones con una fuerte presencia de grupos criminales que los atacan cada vez más, según el informe.

“La mayoría de estas personas ya son víctimas de abusos contra los derechos humanos”, declaró Scott Campbell, representante de derechos humanos de la ONU en Colombia. “Instamos a las autoridades a ayudar a las personas en esta migración inversa para evitar que sean explotadas o caigan en redes de trata dirigidas por grupos armados ilegales”.

Este cambio marca un giro radical en una de las migraciones masivas más grandes del mundo.

Los migrantes viajan en autobús hacia el sur a través de México y otros países centroamericanos hasta llegar al centro de Panamá. Desde allí, pagan entre 260 y 280 dólares para viajar en embarcaciones precarias llenas de gente de regreso a Colombia.

Toman dos rutas diferentes. La mayoría viaja de isla en isla al norte de Panamá a través del Mar Caribe, llegando al pequeño pueblo de Necoclí, Colombia, donde muchos comenzaron su viaje a través del Darién.

Otros viajan hacia el sur por mar a lo largo de una franja selvática de Panamá y Colombia a través del Océano Pacífico, donde son desembarcados en pueblos remotos o en la ciudad colombiana de Buenaventura. La Defensoría del Pueblo de Colombia estima que unas 450 personas han tomado la peligrosa ruta, y que los migrantes documentados por la ONU han sido estafados y varados, enfrentando accidentes en embarcaciones y llegando golpeados y vulnerables tras su viaje.

La región es una de las más violentas de Colombia, y la falta de presencia estatal se compensa con grupos armados en conflicto.

