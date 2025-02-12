“Socava el derecho al asilo”: piden a juez frenar la reimplementación del programa ‘Quédate en México’ de Trump

Video Gobierno Trump autoriza redadas migratorias en escuelas e iglesias y restaura la 'expulsión acelerada'

La organización de defensa de los derechos de los inmigrantes Immigrant Defenders Law Center (ImmDef) pidió a una corte federal frenar la reimplementación de los Protocolos de Protección de Inmigrantes (MPP), conocidos comúnmente como 'Quédate en México’, una política que obligó a casi 70,000 solicitantes de asilo a esperar la resolución de sus casos en algunas de las ciudades más peligrosas de la frontera con México.

“La organización solicita al tribunal que retrase la reanudación de 'Quédate en México' hasta que determine si la política es legal tal como se implementó”, dice el boletín del organismo con sede en Los Ángeles, California.

Este programa fue puesto en marcha por primera vez en 2019 durante lel primer gobierno de Trump, en medio de presiones al entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para frenar el flujo migratorio hacia Estados Unidos.

Tras asumir la Presidencia por segunda vez el 20 de enero, Trump incluyó la reaplicación del ‘Quédate en México’ entre las medidas contempladas en varias de las órdenes ejecutivas que firmó. No está claro si el gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha accedido a recibir a los inmigrantes que busquen refugio en Estados Unidos, como lo hizo su antecesor.

Hasta ahora Sheinbaum ha dicho que su gobierno sólo recibirá a inmigrantes de origen mexicano que sean deportados desde Estados Unidos , pero no a inmigrantes de otras nacionalidades.

Causó “violaciones agudas y generalizadas”

En el comunicado, el organismo dijo que en 2023 un juez federal concluyó que el programa causó "violaciones agudas y generalizadas" de los "derechos fundamentales".

ImmDef fue unas de las organizaciones que buscó combatir el programa desde la primera vez que fue aplicado. “Bajo la primera versión de la política ‘Quédate en México’, casi 70,000 personas se vieron privadas de una oportunidad justa para solicitar asilo”, dijo la organización.

Según ImmDef, muchos de los solicitantes fueron víctimas de graves delitos en México, que iban desde robos a secuestros y violaciones sexuales.

“Las condiciones eran tan peligrosas que algunos solicitantes de asilo fueron secuestrados de camino a sus audiencias y se ordenó su deportación en ausencia”, dijo la organización. Sólo 1.1% de los solicitantes que tuvieron que esperar en México obtuvieron alivio migratorio.

“ImmDef y otros proveedores de servicios legales se vieron obligados a cruzar la frontera para reunirse con clientes en México, lo que redujo drásticamente su capacidad de casos, impuso costos financieros significativos y puso a su personal en un gran riesgo personal”, agregó.

Gobierno de Biden puso fin al programa por “fallas endémicos”

Durante la gestión del presidente demócrata Joe Biden se puso fin al programa. El entonces secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, aseguró que tenía “fallas endémicas” y que generaba “costos humanos injustificables”.

"El gobierno de Estados Unidos detuvo previamente el programa ‘Quédate en México’ debido a sus 'defectos endémicos' y su impacto devastador en los seres humanos que buscan protección contra la persecución", dijo Lindsay Toczylowski, presidenta y directora ejecutiva de ImmDef.

“Al limitar severamente el acceso a abogados y obligar a personas vulnerables a esperar sus audiencias de inmigración al otro lado de la frontera en condiciones peligrosas, la política socava el derecho de asilo, erosiona el debido proceso y pone en peligro la vida de las personas”.

Toczylowski reiteró que el programa “es una violación tanto del derecho interno como del derecho internacional y no se debe permitir que se reanude de ninguna forma”.

‘Quédate en México' fue un capítulo “profundamente vergonzoso” de la primera gestión de Trump, condena organismo

En el comunicado, Melissa Crow, directora de Litigios del Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS), un organismo de defensa de solicitantes de asilo con sede en San Francisco que representa a ImmDef en su demanda, condenó la restauración del programa.

“Permanecer en México fue un capítulo profundamente vergonzoso en la primera administración Trump”, dijo Crow. “La política fue un desastre humanitario y de debido proceso, exponiendo a familias, niños y adultos vulnerables a una violencia horrible”.

Añadió que además “saboteaba los esfuerzos de grupos como ImmDef que se esforzaban por brindar algo parecido al debido proceso a sus clientes”.

Tess Helgren, directora de Defensa Legal del Laboratorio de Innovación Legal, un organismo con sede en Oregón, también criticó el programa reinstaurado por Trump.

“La política de ‘Quédate en México’ fue cruel e ilegal cuando se implementó en 2019, y es cruel e ilegal ahora”, dijo Hellgren. "Seguiremos luchando en los tribunales para defender el derecho uniforme a solicitar asilo".

