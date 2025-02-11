"Terminará muy mal": el papa Francisco fustiga las deportaciones del gobierno de Trump

Video Papa Francisco revela detalles de dos intentos de atentado en su contra: mujer con explosivos iba a inmolarse

El papa Francisco criticó duramente las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump al sostener que los planes de llevar a cabo deportaciones masivas del republicano “terminará mal”.

Francisco lanzó las críticas a las políticas migratorias de Trump en una carta dirigida a los obispos del país, quienes han criticado las expulsiones alegando que perjudican a los más vulnerables.

PUBLICIDAD

El pontífice ha hecho de la atención a los migrantes una prioridad de su papado.

Francisco pidió de forma constante a los países que acojan, protejan, promuevan e integren a aquellos que huyen de conflictos, de la pobreza y de desastres climáticos.

El Papa dice que las deportaciones dañan la dignidad de los inmigrantes

En la carta, Francisco afirmó que los países tienen derecho de defenderse y a mantener a sus comunidades a salvo de delincuentes.

“Dicho esto, el acto de deportar a personas que en muchos casos han dejado su propia tierra por razones de extrema pobreza, inseguridad, explotación, persecución o grave deterioro del medio ambiente, daña la dignidad de muchos hombres y mujeres, y de familias enteras, y los sitúa en un estado de especial vulnerabilidad y desamparo”, escribió.

Citando los relatos bíblicos de emigración, el pueblo de Israel, el Libro del Éxodo y la propia experiencia de Jesucristo, Francisco reafirmó el derecho de las personas a buscar refugio y seguridad en otros lugares y se mostró preocupado por lo que está sucediendo en Estados Unidos.

“He seguido de cerca la gran crisis que está teniendo lugar en Estados Unidos con el inicio de un programa de deportaciones masivas”, señaló el pontífice. “La conciencia bien formada no puede dejar de emitir un juicio crítico y expresar su desacuerdo con cualquier medida que, tácita o explícitamente, identifique la situación irregular de algunos migrantes con la criminalidad”.

Una cosa es desarrollar una política para regular la migración legalmente, pero expulsar a las personas únicamente por su estatus es otra, escribió.

PUBLICIDAD

“Lo que se construye sobre la base de la fuerza, y no sobre la verdad de que la dignidad es igual para todos los seres humanos, comienza mal y terminará mal”, apuntó.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo la semana pasada que más de 8,000 personas habían sido arrestadas en acciones de control migratorio desde que Trump asumió la presidencia el 20 de enero.

Algunos han sido deportados, otros están detenidos en prisiones federales y otros están retenidos en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo, en Cuba.

Francisco parece corregir la forma en que Vance justificó las deportaciones

El vicepresidente JD Vance, un católico converso, ha defendido las medidas antiinmigrantes de la administración de Trump citando un concepto de la teología católica medieval conocido en latín como ordo amoris.

Ha dicho que el concepto delinea una jerarquía de atención: primero a la familia, luego al vecino, la comunidad, los conciudadanos y, por último, a los demás.

En su carta, Francisco pareció corregir la comprensión que Vance tenía del concepto.

“El amor cristiano no es una expansión concéntrica de intereses que poco a poco se extienden a otras personas y grupos”, escribió. "El verdadero ordo amoris que hay que promover es el que descubrimos meditando constantemente la parábola del 'buen samaritano', es decir, meditando en el amor que construye una fraternidad abierta a todos, sin excepción".

David Gibson, director del centro de religión y cultura de la Universidad de Fordham, dijo en una publicación en las redes sociales que la carta de Francisco "apunta a cada afirmación teológica absurda de JD Vance y sus aliados en el catolicismo conservador (y el electorado católico)".

PUBLICIDAD

“Este es el Papa que también contrarresta directamente la información errónea sobre la fe católica que está siendo expuesta por el vicepresidente católico”, añadió a The Associated Press. “Y es el Papa quien también apoya a los obispos”.

La referencia de Vance al ordo amoris había ganado el apoyo de muchos miembros de la derecha católica en Estados Unidos, incluida la Liga Católica, que dijo que tenía razón sobre la jerarquía del amor cristiano.

En un artículo de Crisis Magazine, el editor Eric Sammons dijo que Vance simplemente estaba recurriendo a la sabiduría de San Agustín, Santo Tomás de Aquino y la enseñanza más amplia de la Iglesia para insistir en amar las cosas en un orden.

“Para Agustín, todo amor, incluso el amor al prójimo, debe estar ordenado bajo el amor de Dios”, escribió. "Esta jerarquía se extiende a nuestras relaciones humanas, donde el amor por la familia, la comunidad y la nación debe preceder a nuestro amor por el mundo en general, no en intensidad sino en prioridad de deber y responsabilidad".

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos ya había emitido una declaración inusualmente crítica después de las órdenes ejecutivas iniciales de Trump.

Dijo que aquellos "centrados en el tratamiento de inmigrantes y refugiados, la ayuda exterior, la expansión de la pena de muerte y el medio ambiente son profundamente preocupantes y tendrán consecuencias negativas, muchas de las cuales dañarán a los más vulnerables entre nosotros".

Fue una fuerte reprimenda de la jerarquía católica estadounidense, que considera que el aborto es la “prioridad preeminente” para los votantes católicos y aplaudió la decisión de la Corte Suprema de 2022 de poner fin a las protecciones constitucionales para el aborto que fue posible gracias a los jueces designados por Trump.

PUBLICIDAD

Trump ganó el 54% de los votantes católicos en las elecciones de 2024, un margen más amplio que el 50% en las elecciones de 2020 que obtuvo el presidente Joe Biden, un católico.

El curso de colisión entre Trump y Francisco en materia de migración se remonta a la campaña presidencial de 2016, cuando Francisco viajó a la frontera entre Estados Unidos y México y dijo que cualquiera que construya un muro en lugar de un puente para mantener alejados a los inmigrantes “no era cristiano”. Hizo el comentario después de celebrar misa en la frontera.

Pero la migración no es la única área de conflicto en las relaciones entre Estados Unidos y el Vaticano.

El lunes, la principal organización benéfica del Vaticano, Caritas Internacional, advirtió que millones de personas podrían morir como resultado de la "despiadada" decisión de Estados Unidos de suspender "imprudentemente" la financiación de USAID.

Caritas pidió a los gobiernos que pidan urgentemente a la administración Trump que cambie de rumbo.

No es inusual que un Papa se dirija a los obispos o fieles de un país para transmitir un mensaje específico.

Francisco escribió a los católicos alemanes en 2019 para expresar su preocupación por el proceso de reforma de la iglesia alemana. El año pasado escribió a los fieles de Oriente Medio y de Ucrania para expresar su solidaridad en tiempos de guerra. El Papa Benedicto XVI escribió a los fieles irlandeses en 2010 tras las devastadoras revelaciones de la crisis de abuso sexual del clero en el país.

Pero es raro que un papa intervenga en un programa político específico de un país con una carta así, aunque la migración es ciertamente un tema que la Iglesia católica de Estados Unidos ha tenido durante mucho tiempo al frente de su agenda.

PUBLICIDAD

Mira también: