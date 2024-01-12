La Corte Suprema acepta revisar el caso del salvadoreño que alega que EEUU le negó tramitar la 'green card' por sus tatuajes

Video Estas son las razones por las que el Departamento de Justicia demanda a Texas por la ley SB4

La Corte Suprema de Justicia aceptó revisar el caso de un inmigrante casado con una ciudadana estadounidense que asegura que le negaron un trámite para obtener la residencia legal permanente ( green card o tarjeta verde) por sus tatuajes.

Aunque no está claro que este haya sido el motivo por el que el Departamento de EEUU negó la visa a Luis Asencio-Cordero, de 46 años, originario de El Salvador, el caso abre una importante puerta para los migrantes.

PUBLICIDAD

La pregunta ante la Corte Suprema llevará por primera vez ante el máximo tribunal cuestiones como si una denegación de visa es siquiera revisable por los tribunales federales y si la esposa de Asencio-Cordero, que es ciudadana estadounidense, tiene un interés constitucional en que se le permita a su esposo ingresar al país.

El caso se origia en la demanda entablada en enero de 2017 contra el Departamento de Estado (DOS) por Sandra Muñoz, una ciudadana estadounidense de 53 años y abogada de derechos civiles en Los Ángeles, California.

Muñoz ha vivido en Los Ángeles toda su vida y Asencio-Cordero vivió en Estados Unidos desde 2005 hasta 2015. El sitio Think Immigration explica que en 2010 la pareja contrajo matrimonio. Y que Luis también tiene una hija ciudadana estadounidense y carece de antecedentes penales.



Además, documentos judiciales explican que Luis ha estado separado de su familia desde 2015, cuando viajó a El Salvador para una entrevista en el consulado de los Estados Unidos, como paso final en su solicitud de residencia legal permanente (LPR, green card o tarjeta verde) y recibir una visa de inmigrante para regresar a Estados Unidos y recibir la tarjeta verde. Pero las autoridades consulares le negaron la visa y no le permitieron regresar.

Los esposos y su familia pensaron que el proceso consular, la última etapa del ajuste de estatus, realizado a través de un formulario I-130, demoraría unos cuantos días y retornaría a Los Ángeles con una visa de inmigrante y la residencia permanente. Pero después de la entrevista consular, el gobierno de Estados Unidos le rechazó el trámite y negó su admisión a Estados Unidos.

PUBLICIDAD

No ofreció una causa, entonces la defensa alegó que obedecía a los tatuajes, aunque no está claro en qué base se sustenta este argumento.

Apelaron la decisión del consulado

Tras negarles la visa, el matrimonio apeló la decisión y el 5 de octubre de 2022 un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito reconoció los derechos de los ciudadanos estadounidenses que piden visa para familiares inmediatos.

En la sentencia, el tribunal dictaminó (caso Sandra Muñoz v. Departamento de Estado n.21-55365), que los ciudadanos estadounidenses cónyuges de solicitantes de visa “tienen derecho al debido proceso” y se les debe dar una razón fáctica por la cual el gobierno “negó la visa de su cónyuge, y que la razón debe proporcionarse en tiempo y forma”, explicó en esa ocasión el sitio Think Immigration.

Video Familias inmigrantes reciben apartamentos amoblados gratis por tres meses

Agregó que, en el caso de que el gobierno no apelara el fallo, pondría fin al hermetismo que rodeaba este tipo de casos y conocer todos los detalles tomados en cuenta por el consulado estadounidense en El Salvador para negar a Asencio-Cordero la visa de inmigrante y que pudiera regresar a Estados Unidos para recibir la residencia legal permanente por matrimonio.

Cuando una embajada o consulado de Estados Unidos niega una solicitud de visa, los funcionarios no están obligados a dar una explicación detallada respecto a la decisión. “En la mayoría de los casos no hay razón por la cual se niega el trámite, no dan explicaciones”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.



El fallo de este caso podría tener un marcado impacto en otros similares donde a inmigrantes con tatuajes parecidos a los de Asencio-Cordero les hayan negado un trámite de beneficio migratorio, como el ajuste de estatus.

PUBLICIDAD

Mira también: