Corte Suprema escucha argumentos para determinar si el veto migratorio de Trump discrimina a ciudadanos de países musulmanes

Los nueve magistrados presidirán una audiencia para estudiar el caso Trumpo vs Hawaii, pero no emitirán un dictamen sino hasta el verano, probablemente a finales de junio.

Decisiones previas

"Hasta que no podamos determinar y comprender este problema y la peligrosa amenaza que representa, nuestro país no puede seguir siendo víctima de los horrendos ataques de personas que solo creen en la yihad y que no razonan ni tienen respeto por la vida humana", afirmó Trump en aquel momento.