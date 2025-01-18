Cambiar Ciudad
Daca

Nuevo revés judicial para DACA: corte de apelaciones falla que es ilegal

La decisión unánime de un panel de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans es el más reciente golpe para el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), cuyos beneficiarios han vivido en un limbo legal por más de una década.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Video ¿Qué hacer si un agente de inmigración llega a tu casa? Te explicamos cuáles son tus derechos

El limbo legal para los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) se acrecienta.

Una corte federal de apelaciones falló el viernes contra la legalidad del programa, aprobado por el gobierno de Barack Obama.

PUBLICIDAD

La decisión unánime de un panel de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans no indica un cambio inmediato para sus más de 500,000 beneficiarios, quienes pueden renovar permisos temporales para vivir y trabajar en Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno federal no puede aceptar nuevas solicitudes, como dictó un juez de Texas.

La resolución contra DACA, una política destinada a proteger a los inmigrantes que llegaron al país de manera ilegal cuando eran niños, se produce en vísperas de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump con su promesa de "deportaciones masivas".

Notas Relacionadas

Las deportaciones masivas de Trump chocarán con un muro de protecciones legales que incluye la Constitución de EEUU

Las deportaciones masivas de Trump chocarán con un muro de protecciones legales que incluye la Constitución de EEUU

Inmigración
16 min

Más sobre Daca

Él y su esposa tienen DACA y viven en Texas: se preparan para mudarse a otro estado, según lo que decida un juez
5 mins

Él y su esposa tienen DACA y viven en Texas: se preparan para mudarse a otro estado, según lo que decida un juez

Inmigración
19 'dreamers' con DACA detenidos por ICE en 2025: los buscaron en sus casas o no reconocieron sus permisos
8 mins

19 'dreamers' con DACA detenidos por ICE en 2025: los buscaron en sus casas o no reconocieron sus permisos

Inmigración
"Estatus legal para inmigrantes indocumentados, no amnistía": representantes introducirán nueva propuesta de reforma migratoria
6 mins

"Estatus legal para inmigrantes indocumentados, no amnistía": representantes introducirán nueva propuesta de reforma migratoria

Inmigración
Coalición presenta moción para defender la constitucionalidad del 'Dream Act' de Texas
5 mins

Coalición presenta moción para defender la constitucionalidad del 'Dream Act' de Texas

Inmigración
Cuatro claves para entender si es un buen momento para aplicar por primera vez a DACA
6 mins

Cuatro claves para entender si es un buen momento para aplicar por primera vez a DACA

Inmigración
Estos jóvenes fueron detenidos por agentes migratorios mientras trabajaban. Ambos tienen estatus legal en EEUU
7 mins

Estos jóvenes fueron detenidos por agentes migratorios mientras trabajaban. Ambos tienen estatus legal en EEUU

Inmigración
"Estamos siendo golpeados": entre deportaciones y aranceles, empresarios piden al Congreso una reforma migratoria
5 mins

"Estamos siendo golpeados": entre deportaciones y aranceles, empresarios piden al Congreso una reforma migratoria

Inmigración
"Este es su hogar": reintroducen iniciativa bipartidista que abre una ruta a la ciudadanía para los 'dreamers'
4 mins

"Este es su hogar": reintroducen iniciativa bipartidista que abre una ruta a la ciudadanía para los 'dreamers'

Inmigración
5 recortes propuestos por los republicanos en el Congreso que afectan a inmigrantes con y sin papeles
2 mins

5 recortes propuestos por los republicanos en el Congreso que afectan a inmigrantes con y sin papeles

Inmigración
Cómo una orden de Trump puede dejar apátrida al bebé de Mónica, una madre solicitante de asilo
5 mins

Cómo una orden de Trump puede dejar apátrida al bebé de Mónica, una madre solicitante de asilo

Inmigración


La decisión podría preparar el terreno para una tercera visita del programa a la Corte Suprema. Trump buscó terminar con el DACA durante su primer mandato, pero también expresó ocasionalmente deseos de que se permitiera a los beneficiarios quedarse.

Obama introdujo el programa DACA en 2012, alegando la inacción del Congreso sobre legislación destinada a ofrecer una vía hacia el estatus legal a aquellos traídos al país cuando eran niños. Hubo batallas legales, incluyendo dos revisiones de la Corte Suprema.

La batalla legal en que está inmerso DACA

Este último caso involucra una nueva versión de la regla emitida por el presidente Joe Biden en 2022. Representó poco cambio sustancial respecto al memorando de 2012 que creó el DACA, pero estuvo sujeto a comentarios públicos como parte de un proceso formal de creación de reglas destinado a mejorar sus posibilidades de sobrevivir a impugnaciones legales.

El juez federal Andrew Hanen, en Houston, dijo que el poder ejecutivo había excedido su autoridad y prohibió al gobierno aprobar nuevas solicitudes. Dejó intacto el programa para los beneficiarios actuales mientras se dirimían las apelaciones judiciales.

PUBLICIDAD

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien lideró la impugnación en nombre de estados gobernados por republicanos, calificó la decisión del viernes como “una gran victoria”.

“Espero trabajar con el presidente electo Donald Trump para asegurar que se restaure el Estado de derecho y que finalmente se detenga la crisis de inmigración ilegal”, comentó Paxton.

En 2016, con una vacante en la Corte Suprema, los jueces quedaron en un empate 4-4 sobre una expansión del DACA y una versión del programa para padres de beneficiarios de DACA, con lo que se mantuvo vigente una decisión de un tribunal inferior de bloquear los beneficios.

En 2020, el máximo tribunal dictaminó 5-4 que el gobierno de Trump terminó incorrectamente DACA al no seguir los procedimientos federales, lo que permitió que permaneciera vigente.

Video Así fue la audiencia de confirmación de Kristi Noem, nominada como secretaria de Seguridad Nacional
Relacionados:
DacaDeferred Action for Childhood Arrivals (DACA)DeportacionesInmigrantes indocumentadosInmigraciónTrabajadores indocumentadosFrontera EEUU MéxicoDepartamento de Seguridad NacionalControl de Inmigración y Aduanas (ICE)Donald TrumpAsilo Políticopolíticas de asiloSegunda toma de posesión de TrumpBarack ObamaJoe Biden

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Tráiler: Cómplices
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX