"Este es su hogar": reintroducen iniciativa bipartidista que abre una ruta a la ciudadanía para los 'dreamers'

Una legisladora demócrata en alianza con otra republicana reintrodujeron una iniciativa que abre una ruta a la ciudadanía a miles de beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA en inglés), también llamados 'dreamers'.

La iniciativa, llamada Dream and Promise Act, que había fracasado en 2023, fue reintroducida por la legisladora demócrata por Texas, Sylvia García, y la republicana por Florida, María Elvira Salazar.

La propuesta abre una puerta para que los beneficiarios de DACA , un programa creado en 2012 durante el gobierno del presidente Barack Obama, obtengan un permiso de residencia permanente y posteriormente califiquen para la ciudadanía.

Según cifras oficiales, actualmente hay más de 538,000 beneficiarios activos de DACA en Estados Unidos. Desde que fue creado, el programa ha protegido a casi un millón de jóvenes que fueron traídos siendo niños a Estados Unidos ya sea porque entraron al país ilegalmente o porque vencieron sus permisos de estadía.

“Estos jóvenes fueron traídos a este país durante su infancia”, dijo García al anunciar la reintroducción de la propuesta. “Este es su hogar y están aquí para quedarse”.

La iniciativa también prevé una ruta a la residencia permanente y la ciudadanía para algunos beneficiarios con Estatus de Protección Temporal (TPS en inglés) y a hijos de ciertos inmigrantes indocumentados.

Los ‘dreamers’ no violaron ninguna ley, dice congresista demócrata

La legisladora demócrata reiteró que la mayoría de los beneficiarios de DACA fueron traídos por sus padres a Estados Unidos cuando tenían apenas 6 años.

A través del esquema, el gobierno federal otorgó permisos de trabajo temporal para los beneficiarios y les ofreció protección contra la deportación, entre otros beneficios.

“Los ‘dreamers’ nunca violaron ninguna ley”, dijo la legisladora demócrata. “Ni siquiera las leyes migratorias”.

Desde 2012, cuando DACA fue creado, los beneficiarios han contribuido a la economía estadounidense con unos 13,000 millones de dólares en impuestos estatales y federales.

“Todos los días contribuyen a nuestras comunidades, fortalecen nuestra economía y hacen de Estados Unidos la gran nación que es”, reiteró García.

La legisladora dijo que el costo de la "inacción" para proteger a los 'dreamers' es "muy alto", por lo que afirmó que este es el momento adecuado para aprobar la ley, pese a las duras políticas contra la inmigración del gobierno de Donald Trump.

Trump ya intentó acabar con DACA en 2017 durante su primera gestión

Aunque Trump no se ha pronunciado sobre sus planes en torno a DACA, ya había intentado acabar con el programa durante su primera gestión.

Poco después de asumir la presidencia en 2017, el gobierno de Trump interpuso una demanda para terminar con la protección, pero la Corte Suprema falló a favor de mantenerlo.

Sin embargo, demandas presentadas por algunos estados republicanos resultaron en la obstaculización de la autorización de más solicitudes.

De acuerdo con organizaciones de defensa de derechos de los inmigrantes, miles de beneficiarios de DACA actualmente sufren temor e incertidumbre por la falta de claridad sobre los planes de Trump para el programa creado por la administración de Obama.

Organizaciones celebran la reintroducción de la iniciativa para los ‘dreamers’

En un comunicado, la organización FWD.us, que defiende los derechos de los inmigrantes, celebró la iniciativa bipartidista.

“Todos los estadounidenses se beneficiarían si las personas con DACA y TPS pudieran contribuir más a fondo a nuestro país a través de una merecida vía hacia la ciudadanía”, dijo el presidente de la organización, Todd Schulte, en un comunicado.

Por separado, la organización no partidista Center for American Progress, con sede en Washington DC, también se manifestó a favor de la propuesta.

“Una vida en las sombras impide que los miembros de la comunidad de inmigrantes de larga data contribuyan más plenamente al país que llaman hogar”, dijo en un boletín el presidente del organismo, Debu Gandhi.

El activista agregó que la aprobación de una ley como la presentada es “mucho mejor” que una política migratoria “cruel y destructiva”.

De acuerdo con Center for American Progress, las encuestas revelan que “la mayoría de los estadounidenses apoya un camino hacia la ciudadanía para los ‘dreamers’”.

La aprobación y posterior promulgación de la ley generaría ganancias al Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense por unos 799,000 millones de dólares en 10 años y crearía 285,400 nuevos empleos, según la organización.

