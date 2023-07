Corte celebra audiencia donde se decidirá el futuro de la política de asilo de Biden

La regla final de asilo de Biden supone que “aquellos que no utilizan vías legales para ingresar a Estados Unidos (sea a través de un patrocinador, una reunificación familiar o la aplicación CBP One) no son elegibles para el asilo” y permite que el gobierno federal “expulse a las personas que no establezcan un temor razonable de persecución o tortura en el país de expulsión”.