Con mascarillas, dreamers esperarán fallo sobre DACA en las afueras de la Corte Suprema

Armados de esperanza y mascarillas puestas para evitar contagios de covid-19 , un grupo de integrantes de United We Dream (UWD) aguardarán este jueves en las escalinatas del edificio de la Corte Suprema, en Washington DC, el fallo sobre el futuro de la Acción Diferida 2012 (DACA).

Historia de DACA

Tiempo valioso

“Pero mientras no haya decisión, le pedimos a todos quienes no han renovado sus autorizaciones de empleo que lo hagan. Y si tienen duda, hablen con un abogado para saber cómo hacerlo”, señaló.

Herramientas disponibles

Los escenarios

Los magistrados concluyen que los tribunales no pueden revisar la decisión del presidente de cancelar DACA. “Una decisión en esta línea probablemente sostenga que los tribunales no tienen autoridad legal para revisar la decisión del gobierno de terminar con DACA y que las actuales órdenes judiciales que permiten a las personas presentar solicitudes de renovación de DACA no son válidas.