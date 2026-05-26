Departamento de Seguridad Nacional Una intérprete que auxiliaba a inmigrantes en cortes migratorias estuvo varias semanas detenidas por el DHS Meenu Batra, una mujer de la India de 53 años que trabaja como intérprete para inmigrantes en cortes de inmigración en EEUU, resultó detenida durante casi mes y medio por parte del Departamento de Seguridad Nacional, en lo que su abogado consideró el arresto "ilegal" de una persona que ha vivido y pagado impuestos en el país desde hace 35 años

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A mediados de marzo, la intérprete de origen indio Meenu Batra resultó detenida por parte del Departamento de Seguridad Nacional en un aeropuerto en Texas, cuando se disponía a viajar para acudir a una audiencia de inmigración en cumplimiento de su trabajo traduciendo para inmigrantes que no comprenden el idioma inglés.

Batra estuvo bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde el 17 de marzo hasta el 30 de abril, cuando fue liberada, informó su abogado, Deepak Ahluwalia.

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La mujer, de 53 años de edad, tiene cuatro hijos, todos nacidos en Estados Unidos. Llegó al país en 1991. El hijo más joven sirve como personal militar.

"Fue detenida ilegalmente y arrestada por agentes de ICE vestidos de civil en el Aeropuerto Internacional Harlingen (en Texas)", afirmó el abogado.

"En el año 2000, un juez de inmigración le concedió la suspensión de su deportación, reconociendo que era muy probable que Meenu sufriera persecución en su país", dijo Ahluwalia. Advirtió que ICE intentó "deportarla a un tercer país sin previo aviso ni audiencia".

El defensor intentó liberarla con un recurso de hábeas corpus, argumentando que se incumplió el debido proceso y que sus derechos de la Quinta Enmienda fueron violados.

"Históricamente en EEUU nunca se ha perseguido a personas que tenían una suspensión de deportación, podían tener una autorización de trabajo, vivir aquí indefinidamente a menos que el gobierno lo desafiara en el futuro", afirmó Ahluwalia en una entrevista con el podcaster Angad Singh para South Era News, que divulgó en sus redes sociales.

También criticó que en "este caso y en otros, están deteniendo individuos sin aviso u orden, y eludiendo las leyes al expulsarlos a países como Sudán", en lo que calificó como "claras violaciones de las leyes".

El abogado aseguró que, sin las acciones legales rápidas que tomaron, Batra habría sido deportada a un tercer país.

La única intérprete judicial en tres idiomas

Durante su detención, Batra declaró a ABC News que el Centro de Detención El Valle en Raymondville, Texas, era como "centro de almacenamiento de humanos", donde estuvo con un centenar de mujeres y donde varias intentaron suicidarse.

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En su testimonio afirmó que llegó a estar casi 24 horas sin alimentos o agua y sin recibir su medicina para el control del colesterol.

La Asociación de Intérpretes de América (ATA) emitió un comunicado por la detención de Batra, expresando su "alarma" por el caso de una persona que es "una intérprete judicial con licencia de máster y miembro veterano de la comunidad de servicios lingüísticos profesionales".

Aseguraron que Batra "no solo es una profesional muy respetada, sino también una mujer cuya historia de vida ejemplifica la promesa de la justicia estadounidense". Inmigrante sij procedente de la India, huyó a los Estados Unidos hace más de 35 años después de que sus padres fueran asesinados en los pogromos antisij patrocinados por el Estado de la década de 1980".

La ATA añade que Batra reconstruyó su vida en EEUU, se estableció en Laguna Heights, Texas, crió a su familia y "dedicó su carrera al mismo sistema legal que le dio refugio". Es la única intérprete judicial autorizada en el estado de Texas para el hindi, el punjabi y el urdu, idiomas hablados por decenas de miles de personas que se enfrentan al sistema legal estadounidense".

El 30 de abril, el juez federal Rolando Olvera determinó que el gobierno federal no explicó los motivos por los cuales Batra estaba siendo detenida por primera vez en 25 años, en violación de sus protecciones legales y procesales.

El abogado Ahluwalia dijo al respecto que el tribunal confirmó que el gobierno "no puede detener a las personas primero y luego justificarlo", en declaraciones a ABC News.

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"Las familias están siendo separadas sin razones claras y sin una oportunidad justa del debido proceso", afirmó Ahluwalia.