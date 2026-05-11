Centros de detención de ICE Las madres bajo custodia migratoria: Evelyn Sánchez esperó casi un mes para volver a abrazar a su hijo Evelyn Sánchez enfermó dentro del centro de detención; su hijo, ciudadano estadounidense, también presentó complicaciones tras ser separado de ella

Video Madres postparto viven detenidas en centros de detención de ICE, lejos de sus bebés en Texas

Evelyn Sánchez esperó casi un mes para volver a abrazar y besar a su bebé, de quien fue separada tras ser detenida por autoridades migratorias y enviada al Centro de Detención Familiar del Sur de Texas, en Dilley.

La mujer, originaria de Honduras, relató a N+ Univision que dejó de amamantar a su hijo luego de permanecer bajo custodia migratoria, situación que además le provocó afectaciones en su salud al no poder extraerse la leche materna dentro del centro.

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La migrante fue detenida durante una parada de tráfico en California y posteriormente trasladada a Dilley, donde, según denunció, enfermó mientras permanecía retenida.

Su bebé, quien es ciudadano estadounidense, también se enfermó tras ser separado de su madre, de acuerdo con el testimonio de la mamá.

El caso ocurre mientras expertos legales alertan sobre un incremento en la población de mujeres embarazadas, en etapa de postparto o en periodo de lactancia detenidas en el Centro de Detención Familiar del Sur de Texas.

La situación ha generado cuestionamientos debido a que existe una directiva del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que establece que ICE no debe detener, arrestar ni mantener bajo custodia por violaciones administrativas a mujeres embarazadas, en postparto o que estén amamantando, salvo en circunstancias excepcionales.

Evelyn Sánchez fue liberada justo a tiempo para reunirse con sus tres hijos antes del Día de las Madres. Sin embargo, organizaciones y abogados migratorios advierten que muchas otras mujeres pasarán esta fecha dentro de centros de detención en distintas partes de Estados Unidos.

Video Día de las Madres: Familias separadas por la frontera se unen con flores

Más de 360 mujeres embarazadas o en lactancia fueron deportadas

La abogada de inmigración Laura Flores-Dixit señaló que las cifras del gobierno federal reflejan un aumento en las detenciones de mujeres en condiciones vulnerables.

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De acuerdo con datos oficiales, entre junio de 2025 y marzo de 2026 un total de 363 mujeres embarazadas, en etapa de postparto o que estaban amamantando fueron detenidas y deportadas por autoridades migratorias estadounidenses.

N+ Univision solicitó información adicional al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre el incremento en las detenciones de mujeres embarazadas, en postparto o en periodo de lactancia; sin embargo, hasta el momento no había recibido respuesta oficial.