Ice Asesor de Trump advierte que obstruir a oficiales del ICE constituye un "delito grave" Stephen Miller hizo extensiva la advertencia para los funcionarios municipales y estatales donde hay miembros del ICE en activo.

Stephen Miller, el subjefe de Gabinete de Política y asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, advirtió que obstruir a los oficiales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) constituye un "delito grave".

Durante una entrevista con Fox News, el asesor de Seguridad Nacional de Trump recordó que los oficiales del ICE tienen inmunidad federal en el desempeño de sus funciones.

Cualquiera que los toque, intente detenerlos u obstruirlos está cometiendo un delito grave Stephen Miller, el subjefe de Gabinete de Política

Advertencia aplica también para funcionarios

Miller hizo extensiva la advertencia para los funcionarios municipales y estatales. "Nadie puede impedirles cumplir con sus obligaciones y deberes legales", añadió.

El también subjefe de Gabinete de Política señaló que el Departamento de Justicia ha dejado claro que si algún funcionario cruza esa línea y comete obstrucción, conspiración criminal contra Estados Unidos o contra oficiales del ICE, "enfrentará la justicia".

