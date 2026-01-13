Ice

Asesor de Trump advierte que obstruir a oficiales del ICE constituye un "delito grave"

Stephen Miller hizo extensiva la advertencia para los funcionarios municipales y estatales donde hay miembros del ICE en activo.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Video Joven es detenido durante cita migratoria rutinaria; permanece en el Centro de Detención de Stewart

Stephen Miller, el subjefe de Gabinete de Política y asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, advirtió que obstruir a los oficiales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) constituye un "delito grave".

Durante una entrevista con Fox News, el asesor de Seguridad Nacional de Trump recordó que los oficiales del ICE tienen inmunidad federal en el desempeño de sus funciones.

Cualquiera que los toque, intente detenerlos u obstruirlos está cometiendo un delito grave
Stephen Miller, el subjefe de Gabinete de Política

Advertencia aplica también para funcionarios

PUBLICIDAD

Miller hizo extensiva la advertencia para los funcionarios municipales y estatales. "Nadie puede impedirles cumplir con sus obligaciones y deberes legales", añadió.

El también subjefe de Gabinete de Política señaló que el Departamento de Justicia ha dejado claro que si algún funcionario cruza esa línea y comete obstrucción, conspiración criminal contra Estados Unidos o contra oficiales del ICE, "enfrentará la justicia".

Crece la tensión en Minnesota entre manifestantes y agentes federales

Agentes federales lanzaron gases lacrimógenos y rociaron irritantes en los ojos contra activistas en Minneapolis este martes mientras los estudiantes abandonaban una escuela suburbana en protesta por las redadas migratorias de la administración Trump.

Nubes de gas llenaron una calle de Minneapolis cerca de donde Renee Good fue baleada en la cabeza por un agente de inmigración la semana pasada.

La polémica por las redadas migratorias se dirige ahora a un tribunal federal donde Minnesota y dos alcaldes están pidiendo a un juez que suspenda inmediatamente las operaciones.

