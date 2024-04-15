Arrestos en la frontera suman 1.34 millones en lo que va del año fiscal 2024

Video Implementan una nueva estrategia para frenar el cruce de migrantes por la frontera de Texas con México

A pesar de los esfuerzos para reducir la llegada de inmigrantes indocumentados a la frontera sur, el número de detenciones o hallazgos realizados por la Patrulla Fronteriza durante el mes de marzo casi se mantuvo con los registros de febrero, registrando una baja de apenas un 0.2%.

Así lo revela el último informe de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), detallando que en marzo se produjeron 189,372 arrestos de extranjeros indocumentados frente a los 189,914 detenidos en febrero, una diferencia de 542.

En lo que va del año fiscal 2024, que arrancó el 1 de octubre del año pasado, el número de hallazgos a finales de marzo era de 1,340,801, cifra que, de mantenerse, amenaza con convertir el 2024 en el año con el mayor número de detenciones durante el gobierno de Joe Biden.

En el año fiscal 2021 el número total de detenciones en la frontera con México fue de 1,734,686; en el 2022 alcanzó los 2,378,955 y en 2023 la cantidad de arrestos fue de 2,475,669.

El mes con el mayor número de hallazgos se registró en diciembre del año pasado con 301,981 detenciones.

Qué dice el gobierno

Tras publicar las estadísticas de marzo, que cierran el primer semestre del año fiscal 2024, la CBP dijo que las operaciones llevadas a cabo en la frontera se llevaron a cabo en coordinación con varias otras agencias federales “y socios extranjeros” que participan en el proceso.

Esta coordinación permite “tomar medidas significativas para desbaratar las redes criminales en medio de una actividad migratoria hemisférica sin precedentes", dijo Troy A. Miller, alto funcionario que desempeña las funciones del Comisionado de la CBP.

A pesar de que los datos de marzo son ligeramente inferiores a los registrados en febrero, Miller dijo que "seguimos preparados para los cambios, gestionando continuamente operaciones para responder a las actividades criminales transnacionales y los patrones migratorios en constante cambio".

El funcionario dijo además que, junto con los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), “se procesó

rápidamente a las personas encontradas en la frontera y se expulsó a aquellos que no establecen una base legal para permanecer en los Estados Unidos”.

La mayoría de las deportaciones se llevan a bajo la autoridad del Título 8 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), ya sea por razones de inadmisibilidad o porque los extranjeros hallados tienen antecedentes criminales, faltas muchas de las cuales los convierte en deportables, sobre todo el reingreso ilegal después de una deportación previa.

Más de 660,000 devueltos

El informe de la CBP de marzo indica además que desde el 12 de mayo de 2023 y el 3 de abril de 2024, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha expulsado o devuelto a más de 660.000 personas, la gran mayoría de las cuales cruzaron la frontera suroeste, incluidos más de 102.000 familiares individuales.

El 12 de mato de 2023 es la fecha cuando el gobierno levantó las restricciones del Título 42, activado en 2020 por la pandemia del COVID-19, pero que los gobiernos de Trump y Biden lo utilizaron para deportaciones aceleradas, incluso de extranjeros que venían en busca de asilo.

CBP reiteró además que la mayoría de las personas encontradas o halladas en la frontera suroeste (con México) durante los últimos tres años “han sido deportadas, devueltas o expulsadas”. Y que las remociones y devoluciones totales desde mediados de mayo superan las remociones y devoluciones en cada año fiscal completo desde 2011.

La agencia dijo además que continuará “procesando y expulsando rápidamente a personas que no tienen una base legal para permanecer en el país”, una política del gobierno de Biden activada en enero del año pasado tras el anuncio de un programa humanitario para inmigrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, este último activo desde octubre del 2022.

Los procesados bajo CBP One™

El reporte de marzo también resume los procesos llevados a cabo bajo la aplicación móvil CBP One™, utilizada por extranjeros que no tienen visa o integran la lista de países bajo parole humanitario y buscan asilo en la frontera con México.

“La a aplicación móvil CBP One™ sigue siendo un componente clave de los esfuerzos del DHS para incentivar a los no ciudadanos a utilizar vías y procesos legales, seguros, humanos y ordenados”, dijo la agencia.

Advirtió que generalmente, “los extranjeros que cruzan entre puertos de entrada o que se presentan en un puerto de entrada sin hacer una cita previa con CBP One™, están sujetos a la regla de Elusión de Vías Legales”.

Esta regla supone la inelegibilidad para el asilo para aquellos que no utilizan procesos legales, con ciertas excepciones.

EL DHS detalló que la aplicación CBP One™ “permite a los no ciudadanos en todo el centro o norte de México que carecen de documentos suficientes para la admisión a Estados Unidos programar una cita y permanecer en el lugar hasta presentarse en un puerto de entrada preferido para su cita, lo que reduce la necesidad de los migrantes de aglomerarse en lugares inmediatos a las zonas fronterizas.

En marzo, CBP procesó a 44,000 personas a través de citas en los puertos de entrada utilizando información avanzada enviada en CBP One™. Y desde que se introdujo la herramienta, en enero de 2023 hasta finales de marzo de 2024, más de 547,000 personas han programado con éxito citas para presentarse en los puertos de entrada, precisa el reporte.

El parole humanitario

En cuanto a la utilización del parole humanitario, programa que autoriza la entrada a Estados Unidos de ciertos inmigrantes que tienen previamente autorizado un patrocinador por parte del DHS, la agencia dijo que, hasta finales de marzo de este año, “404,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos llegaron legalmente en vuelos comerciales y se les concedió la libertad condicional bajo estos procesos”.

Esos 404,000 se dividen en:

· 86.000 cubanos;

· 168,000 haitianos;

· 77,000 nicaragüenses; y

· 102,000 venezolanos.

El programa parole humanitario les concede una estadía de hasta dos años y un permiso de trabajo. Durante ese tiempo el titular del programa debe buscar el ajuste de su estatus a permanente por cualquier vía legal disponible, entre ellas el asilo.

La CBP también reportó que en marzo a nivel nacional las incautaciones de fentanilo aumentaron un 16.1% respecto a febrero, mientras que las de heroína crecieron un 19.6%.