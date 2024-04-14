Abogados aplauden extensión automática de permisos de trabajo, pero piden al gobierno más acciones ejecutivas similares

Video Implementan una nueva estrategia para frenar el cruce de migrantes por la frontera de Texas con México

El anuncio de extensión automática de ciertos permisos de trabajo (autorizaciones de empleo, EAD) para algunos ciudadanos extranjeros anunciada la semana pasada, arrancó aplausos por parte de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

Pero la entidad, que agrupa a más de 17,000 abogados y profesores universitarios a nivel nacional, pidió al gobierno de Joe Biden que no detenga las “acciones ejecutivas” para mejorar y optimizar el deteriorado y atascado sistema migratorio.

“Los retrasos a nivel de crisis en la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) significan que, sin ser culpa suya, los extranjeros autorizados a trabajar y los empleadores han enfrentado enormes obstáculos durante un mercado laboral ya ajustado”, dijo Sharvari Dalal-Dheini, director principal de relaciones gubernamentales de AILA.

Dalal-Dheini agregó que la asociación y sus socios “han estado abogando por este simple paso, que permitirá inmediatamente a las familias y empleadores dar un suspiro de alivio y garantizar que la prosperidad compartida de nuestra nación continúe creciendo”.

El director dijo, además, que “este enfoque sensato y de buen gobierno en la formulación de políticas merece un aplauso e instamos a la administración Biden a trabajar rápidamente para dar otros pasos igualmente sencillos que marcarían una diferencia real en la reducción de los retrasos”.

Entre los pasos sugeridos por AILA, se incluye una lista de 10 acciones ejecutivas recomendados a Biden por medio de una carta enviada la tercera semana de marzo.

La extensión automática de los permisos de trabajo (EAD)

El 4 de abril, la oficina de servicios migratorios (USCIS en inglés) anunció una regla final temporal (TFR) para aumentar el periodo de extensión automática de ciertos documentos de autorización de empleo (EAD) desde un máximo de 180 días hasta un máximo de 540 días. La regla favorece a todos aquellos extranjeros “que tienen pendientes solicitudes de renovación de EAD”, dijo la agencia.

La directora de USCIS, Ur M. Jaddou, explicó que la medida “ayuda a reducir los tiempos de espera”, teniendo en cuenta la agencia tiene unos 10 millones de solicitudes pendientes de servicios migratorios.

“Extender temporalmente la extensión automática existente hasta 540 días evitará lapsos en las autorizaciones de empleo. Al mismo tiempo, esta regla proporcionará al Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) una ventana adicional para considerar soluciones a largo plazo, solicitando comentarios públicos e identificando nuevas estrategias para garantizar que los no ciudadanos elegibles para la autorización de empleo puedan mantener ese beneficio”, precisó la directora.

USCIS reiteró que la extensión del tiempo de validez de los EAD favorece a los 800,000 solicitantes de renovación de permisos de trabajo, incluidos aquellos elegibles para autorización de empleo como asilados o solicitantes de asilo, solicitantes o receptores de Estatus de Protección Temporal (TPS) y solicitantes de Tarjeta Verde (green card), quienes estarían en peligro de experimentar una interrupción en su autorización de empleo.

Otras acciones sugeridas por AILA

Si bien AILA celebra la decisión de extender la validez de los EAD, Dalal-Dheini menciona el resto de las acciones ejecutivas que la Asociación puso en una lista que en marzo envió a Biden.

Esta incluye:

1. Alivio Migratorio. Otorgar alivio para aquellos inmigrantes con estatus legal temporal o indocumentado. Utilizar la autoridad legal en la mayor medida posible para proteger a las personas que viven en este país y contribuyen con su engrandecimiento. Entre ellos los cónyuges de ciudadanos estadounidenses de los cuales se estima que hay 1.3 millones viviendo en el país.

2. Alivio a afectados por las demoras. Proporcionar alivio a las personas con retrasos en las visas de inmigrante mediante la emisión del ajuste de regulación de estatus.

3. Renovación de visas de no inmigrante, Ampliar y hacer permanente el programa de renovación de visas de no inmigrante en EEUU.

4. Programa de visas H-1B. Modernizar el programa para trabajadores temporales altamente calificados.

5. Audiencias de fianza. Garantizar audiencias de fianzas de inmigración justas para las personas detenidas.

6. Juicios justos. Mejorar los procedimientos y garantizar audiencias justas en los tribunales de inmigración. Realizar cambios procesales necesarios para mejorar las operaciones judiciales. Devolver protecciones procesales que fueron eliminadas por la regla final de Trump de diciembre de 2020.

7. Víctimas de violencia doméstica. Garantizar que las víctimas de violencia doméstica y violencia de pandillas sean elegibles para asilo.

8. Rescindir prohibiciones de asilo. Rescindir la regulación de Donald Trump llamada 'Procedimientos de asilo y prohibiciones de asilo'. En 2020, el gobierno anterior emitió una regulación que penalizaba a las personas que de otro modo califican para asilo por acciones que, a menudo, son una consecuencia directa de huir de la persecución, como utilizar documentos falsos o ingresar al país ilegalmente. El gobierno actualmente mantiene la prohibición. Estas medidas no deberían bloquear automáticamente a los solicitantes de asilo que tengan un temor fundado de persecución.

9. Lista de ocupaciones. Agilizar el proceso de certificaciones laborales cuando se busca la residencia permanente. Una regla final (RFI) fue publicada en diciembre y la fecha límite para comentarios se extendió hasta el 13 de mayo de 2024. La modernización de la lista de ocupaciones y la metodología del Anexo A están muy retrasadas.

10. Mejorar retrasos en USCIS. La reciente medida de ampliar la validez de ciertos permisos de trabajo (EAD) es la única de las 10 medidas solicitadas en marzo a Biden que el gobierno la implementado.

