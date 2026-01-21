Donald Trump ICE despliega más de 100 agentes en Maine en nuevo operativo migratorio del gobierno de Trump El gobierno de Donald Trump inició un operativo migratorio en Maine y el ICE desplegó más de 100 agentes para ubicar a mil 400 objetivos, informó Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

El gobierno de Estados Unidos comenzó una operación de control de inmigración en Maine, apuntando a un estado que alberga a varias comunidades de refugiados, incluidos somalíes.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, comenzó “ Catch of the Day” (Operación Captura del Día) donde más de 100 agentes de ICE llegaron con la finalidad de capturar a delincuentes y refugiados.

“Tenemos aproximadamente 1.400 objetivos aquí en Maine”, declaró Patricia Hyde, subdirectora adjunta del ICE, a Fox News.

Maine es un territorio fronterizo con Canadá, con una población de apenas 1,4 millones de personas, tiene varias pequeñas comunidades de refugiados, incluyendo de somalíes, que han sido el blanco de reiterados ataques por parte del Gobierno, incluyendo del propio Trump, en los últimos meses.

Hace unas semanas, el presidente de Estados Unidos llamó a los somalíes 'basura' y dijo que deberían irse de Estados Unidos, pues algunos refugiados fueron implicados en un esquema de fraude en Minnesota.

Escuelas de Portland cierran las puertas ante la actividad de ICE

Las Escuelas Públicas de Portland, el distrito más grande y diverso de Maine, informaron que el martes cerraron de manera preventiva durante algunos minutos dos planteles ante inquietudes por una posible actividad del ICE.

“Este es un momento comprensiblemente tenso en nuestra comunidad, a medida que los informes y rumores de acciones de aplicación de inmigración crecen” Distrito de Maine