La polémica toma de la policía de Texas de un parque de Eagle Pass usado por agentes federales para procesar migrantes

El pulso del gobernador Greg Abbott a las políticas migratorias del gobierno de Joe Biden tienen un nuevo capítulo con un parque situado en la frontera como protagonista.

Ubicado al pie del río Bravo, Shelby Park fue tomado el jueves por la policía de Texas, que cerró el acceso a los agentes federales que lo usaban para procesar a migrantes que habían cruzado la frontera de forma irregular.

La toma contó con la oposición de activistas y las autoridades locales. El alcalde de Eagle Pass, Rolando Salinas, denunció en Facebook que no había autorizado el cierre del parque.

“Eso no fue lo que acordamos”, señaló Salinas tras confirmar que el gobernador de Greg Abbott había firmado una declaración de emergencia que permitía al Departamento de Seguridad (DPS) tomar “control total” de Shelby Park.

“Esto no es algo que solicitamos como ciudad”, agregó Salinas, quien señaló que el gobernador no ha ofrecido un calendario de reapertura.

El alcalde además cuestionó la necesidad de cerrar el parque precisamente en unos días en que se ha notado una sensible caída en la llegada de migrantes. Según Salinas, las detenciones ha caído hasta las 400 o 500 al día, tras ser de miles.



Cuestionada sobre el cierre, Renae Eze, portavoz de Abbott, no se refirió al parque e insistió en arremeter contra las políticas migratorias del gobierno del presidente Joe Biden.

“Texas seguirá desplegando los soldados de la Guardia Nacional y los agentes del DPS, más barreras, usando cualquier herramienta y estrategia para responder a la crisis del presidente Biden en la frontera”, dijo Eze en un comunicado citado por AP.

El parque se convierte así en un nuevo punto de tensión en Eagle Pass, uno de los puntos de la frontera con México que más migrantes ha venido recibiendo los últimos meses.

Eagle Pass, epicentro de la crisis migratoria

En esa zona, el mes pasado, la administración Biden cerró el paso fronterizo ferroviario. El secretario de Seguridad Nacional, Alejando Mayorkas, visitó la localidad el lunes, días después de que hiciera lo mismo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Shelby Park, de unos 50 acres, era usado por la Patrulla Fronteriza para procesar a migrantes recién llegados, pero desde el jueves aparece tomado por soldados de la Guardia Nacional de Texas y policías del DPS, quienes bloquearon el acceso a los agentes federales, según reportó CBS.

Desde el año pasado, l as autoridades de Eagle Pass venían sosteniendo un pulso contra las políticas de Abbott para que no se cerrara el parque, un punto de interés del DPS para desarrollar tareas del polémico Operativo Estrella Solitaria, emprendido por Abbott en 2021 contra la llegada de inmigrantes pese a que es un asunto de competencia federal.

El sector de Eagle Pass ha estado en la mira nacional desde que la gobernación de Abbott instaló un 'muro flotante' en el río a mediados de julio para detener el paso de migrantes.

Con información de EFE y AP.