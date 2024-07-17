El 19 de agosto es la fecha clave del plan migratorio de Biden para cónyuges indocumentados y dreamers

Video Biden hace un llamado de unión y dice que es hora de “enfriar” la retórica política tras el atentado a Trump

Tras el anuncio del presidente Joe Biden de un plan para dar vías hacia la legalización a miles de inmigrantes indocumentados que están en Estados Unidos, muchos esperaban saber la fecha en la que se iniciará este beneficio.

La Casa Blanca emitió un comunicado este miércoles indicando que el día clave en que se iniciará el plan es e l 19 de agosto.

PUBLICIDAD

En detalle, el comunicado dice: "El 18 de junio, el presidente anunció un nuevo proceso para ayudar a los ciudadanos estadounidenses con cónyuges e hijos no ciudadanos que han estado aquí durante 10 años o más a mantener unidas a sus familias. Se espera que esta nueva medida, que ayudará a ciertos cónyuges e hijos no ciudadanos a solicitar la residencia permanente legal sin salir del país, se aplique a aproximadamente medio millón de cónyuges de ciudadanos estadounidenses y a 50,000 hijos no ciudadanos cuyo padre está casado con un ciudadano estadounidense.... el presidente anuncia que a partir del 19 de agosto de 2024, los cónyuges e hijos elegibles podrán solicitar este proceso para obtener el estatus legal mientras permanecen con sus familias.

Mira aquí el anuncio del presidente Biden 👇🏼

Para ser elegibles, detalló el editor de Inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino, los indocumentados deberán demostrar que están físicamente presentes en Estados Unidos al 17 de junio de 2024 o antes, haber residido de forma ininterrumpida en el país durante 10 o más años y estar legalmente casado con un ciudadano estadounidense.

El ambicioso nuevo programa ha sido consultado por la Casa Blanca a puertas cerradas durante meses con dirigentes de grupos y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes y legisladores demócratas.

Graduados y dreamers: beneficios de visas

El nuevo decreto de Biden también incluye un proceso para facilitar visas de trabajo a graduados universitarios, incluidos dreamers, "que hayan obtenido un título en una institución estadounidense acreditada de educación superior en Estados Unidos, y que hayan recibido una oferta de empleo de un empleador estadounidense en un campo relacionado con su carrera".

PUBLICIDAD

La Casa Blanca añadió este miércoles que Biden también aplicará esas medidas de beneficios para jóvenes que han recibido educación en Estados Unidos.

"En junio, el presidente Biden también anunció nuevas medidas para ayudar a los jóvenes que han sido educados en los EEUU, incluidos los beneficiarios de DACA y otros dreamers, para que reciban visas de trabajo más rápidamente. Estas acciones ayudarán a que más jóvenes utilicen sus talentos para enriquecer nuestras comunidades y fortalecer nuestra economía. El Departamento de Estado ha actualizado su guía pública, dejando en claro que es de interés público que las personas que se graduaron de una institución de educación superior de EEUU y buscan una visa de trabajo puedan poner su título en uso en los Estados Unidos, y que estos factores deben considerarse favorablemente al recomendar exenciones en el proceso de solicitud de visa", anunció la Casa Blanca este miércoles.

Cuando se esperaba el lanzamiento de la orden ejecutiva, el gobierno dijo que es parte del compromiso del presidente “de reparar un sistema migratorio que no responde” y como reacción a la negativa del Congreso “de asegurar la frontera” para detener el cruce indocumentado.

La Casa Blanca recordó que solo el Congreso puede proveer soluciones permanentes en asuntos migratorios y que la acción emprendida por el mandatario está dirigida principalmente a mantener unidas a las familias por medio de la “ampliación de vías legales”.

También la Casa Blanca anunció este miércoles que el Departamento de Educación "está emitiendo una norma propuesta para expandir el programa federal TRIO para garantizar que los Dreamers y otros puedan inscribirse. Al brindarles a los estudiantes de secundaria, servicios y apoyos como visitas a campus universitarios, tutoría y ayuda para completar solicitudes de ayuda financiera y universitaria, el programa TRIO ayuda a los estudiantes de entornos de bajos ingresos y a los estudiantes que serían los primeros en su familia en ir a la universidad a hacer una transición exitosa de la escuela secundaria a la universidad. La ampliación propuesta significaría que aproximadamente 50,000 estudiantes más cada año podrían acceder a los programas y servicios de TRIO, y miles más irían a la universidad".

Ampliación del acceso a la representación legal

La Casa Blanca indicó que la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) del Departamento de Justicia está duplicando el número de ubicaciones para su programa “Abogado del Día”, que pone abogados voluntarios a disposición en los juzgados de inmigración para brindar asistencia a quienes no tienen representación en sus audiencias iniciales en el tribunal de inmigración.

PUBLICIDAD

"El Departamento ampliará este programa para incluir tribunales de inmigración en Hyattsville, Maryland; la ciudad de Nueva York; y Atlanta, además de las tres ubicaciones actuales: San Francisco, Nueva Orleans y Chicago. El Departamento también está aumentando la representación legal gratuita y de bajo costo al aumentar la participación de los estudiantes de derecho en programas clínicos y ampliar las oportunidades de capacitación, como su programa de juicios simulados", apuntó la Casa Blanca.

"El Departamento de Justicia está creando un nuevo puesto de liderazgo centrado en mejorar el acceso al sistema de inmigración y encontrar formas innovadoras de aumentar las tasas de representación de los no ciudadanos en los tribunales de inmigración, añadió el comunicado.

Respecto al acceso al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) del Departamento de Seguridad Nacional la Presidencia anuncia el lanzamiento de una nueva iniciativa, 'USCIS to You', "para brindar asistencia relacionada con la inmigración a las comunidades locales, incluidas las áreas rurales y marginadas. Los servicios que se pueden brindar incluyen entrevistas de naturalización y ceremonias de juramento, citas de servicio al cliente y educación sobre los beneficios y procesos de inmigración. Los eventos de 'USCIS to You' se coordinarán en asociación con las comunidades, incluidas bibliotecas, colegios comunitarios y otras entidades locales".