Cómo eliminar el TPS que tanto critica Trump haría muy difícil que personas en peligro puedan escapar de sus países

El expresidente Donald Trump y su compañero de fórmula, el senador JD Vance, han arremetido contra la decisión del gobierno de Joe Biden de permitir que los ciudadanos haitianos que se encuentran en Estados Unidos soliciten permiso para permanecer bajo una clasificación legal llamada Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés). Una experta explica qué significa exactamente ese estatus y cómo fue creado.

El TPS permite a los ciudadanos extranjeros que ya están en Estados Unidos, incluso si no ingresaron al país a través de un medio oficial o legal, permanecer durante seis, 12 o 18 meses de forma continua si la situación en su país de origen se considera demasiado peligrosa para que regresen. Las amenazas que han dado pie a la aprobación de TPS incluyen conflictos armados, desastres naturales, epidemias y otras condiciones extraordinarias y temporales.

El Secretario del Departamento de Seguridad Nacional decide que un país extranjero califica para la designación de un TPS cuando las condiciones cumplen con los requisitos descritos en la ley federal. Una vez que el secretario determina que el país extranjero es seguro para que sus ciudadanos regresen, su estatus de protección expira y se espera que las personas a las que se les ha concedido regresen a su nación de origen.

El Congreso creó el TPS como parte de la Ley de Inmigración de 1990. Desde entonces, las administraciones lo han utilizado para proteger a miles de personas de docenas de países. Las primeras naciones designadas, en marzo de 1991, fueron Kuwait, Líbano y Liberia.

Hasta de marzo de 2024 había 863,880 personas de 16 países amparadas por un TPS en Estados Unidos. Otras 486,418 personas tenían solicitudes iniciales o de renovación pendientes. Se estima que 316,000 personas también pueden ser elegibles para dos nuevas extensiones desde esa fecha.

Los beneficiarios del TPS no pueden ser detenidos por funcionarios federales por su estatus migratorio ni deportados de Estados Unidos. Pueden obtener permisos de trabajo y solicitar autorización para viajar fuera de Estados Unidos y regresar.

Las personas que reciben TPS no se convierten automáticamente en residentes permanentes legales. Pero pueden solicitar un ajuste de su estatus migratorio, como solicitar residencia permanente, una visa de estudiante o asilo. Solicitar un cambio de estatus migratorio no significa necesariamente que su solicitud será aprobada.

Medidas humanitarias

El TPS no es la única herramienta que el gobierno de Estados Unidos puede utilizar para proteger a las personas de países que enfrentan desastres o conflictos.

Por ejemplo, una persona haitiana que vive actualmente en Estados Unidos es elegible al TPS bajo una designación que dura hasta el 3 de febrero de 2026. Por el contrario, no es probable que sea admitido en el país un haitiano que viaje por México y solicite la entrada a Estados Unidos en la frontera.

Sin embargo, hay una tercera posibilidad para los haitianos, conocida como 'parole'. El gobierno federal puede dar permiso a ciertos grupos a ingresar o permanecer en Estados Unidos si encuentra "razones humanitarias urgentes o de beneficio público significativos" para hacerlo.

Las personas que ingresan a través de un 'parole' deben tener el apoyo financiero de un 'patrocinador' en Estados Unidos, someterse a una fuerte investigación de seguridad y cumplir con otros criterios de elegibilidad. Por lo general pueden permanecer de uno a dos años y pueden solicitar autorización para trabajar.

Existe un 'parole' vigente para personas de países latinoamericanos que cuentan con la designación de TPS. El gobierno de Estados Unidos puede otorgar por anticipado el permiso para ingresar a Estados Unidos a hasta 30,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos cada mes. Las personas que huyen de estos países, todos los cuales han sido desginados con el estatus de protección temporal o TPS, pueden solicitar autorización para viajar desde sus hogares a Estados Unidos por razones humanitarias urgentes, y luego permanecer en el país por un período de hasta dos años.

He estudiado la migración global y política de asilo durante 25 años. Veo tanto el TPS como el 'parole' como formas legales y cuidadosamente consideradas de apoyar a las personas de países que sufren conflictos, caos y desastres desgarradores que buscan seguridad en Estados Unidos. Deshacerse de estos programas, como Trump trató de hacer durante su mandato, haría extremadamente difícil para las personas en gran peligro escapar.

Ni el TPS ni el 'parole' son caminos automáticos a la ciudadanía o residencia permanente. Son formas de proporcionar asistencia humanitaria a personas en circunstancias espantosas, como la violencia desenfrenada de pandillas en Haití y las dificultades económicas y la represión política en Venezuela y Nicaragua.

Ciertamente, las ciudades necesitan más recursos para apoyar a un gran número de inmigrantes. Pero ofrecer protección temporal a las personas cuyos países de origen no son lugares seguros para vivir es un elemento de larga data y, en mi opinión, crucial, de la política de inmigración de Estados Unidos.

* Karen Jacobsen, presidenta de la cátedra Henry J. Leir en Migración Global, Escuela Fletcher de Derecho y Diplomacia, Universidad Tufts

Este artículo fue publicado inicialmente en The Conversation. Puedes leer en inglés el original.

