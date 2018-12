Las interrogantes que deja la autopsia del niño guatemalteco muerto bajo custodia de la Patrulla Fronteriza

El padre de Felipe Gómez Alonso no detectó ninguna enfermedad en su hijo hasta el lunes 24 de diciembre. Esa información no solo la ha otorgado el informe aportado por el gobierno en donde se muestra cómo solo hasta la mañana de ese día de Navidad, exactamente a las 9:00 am, un funcionario notó que el niño tenía los ojos irritados y síntomas de gripe, sino que la ha confirmado el cónsul guatemalteco Óscar Padilla, quien habló directamente con el padre.