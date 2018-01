No hace falta toser o estornudar para contagiar la gripe, dice un estudio

La investigación también encontró que los hombres transmiten más partículas del virus que las mujeres al toser. The Associated Press

Si alguien tiene gripe aparentemente no hace falta que estornude o que tosa para contagiar a los demás. Un estudio de la Universidad de Maryland indica que el simple hecho de respirar ya hace que la gente transmita partículas del virus al ambiente a través de la boca o la nariz. Probablemente lo último que quisieras escuchar en esta temporada de la influenza que este año ha sido más severa de lo habitual.

Eso no da luz verde para dejar de taparse la boca al estornudar o toser, lo que significa es que no basta con esas precauciones (que nunca están demás), ni con lavarse las manos y que, de ser posible, lo mejor es alejarse de cualquiera que parezca estar enfermo.



"Es importante que la gente sepa que puede ser contagiosa en cualquier momento", explica Donald Milton, profesor de Salud Pública de la Universidad de Maryland, que estuvo a cargo del estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.

"El mensaje importante que todos deben llevarse es alejarse de personas que presenten síntomas similares a los de la gripe, incluso si no tosen".

Se sabe que los adultos saludables pueden contagiar a otras personas desde un día antes de presentar síntomas hasta 5 a 7 días después de enfermarse. Los niños y pacientes inmunocomprometidos pueden transmitir el virus incluso durante más tiempo.

El experimento



Durante la temporada de la gripe 2012-2013, Milton y sus colegas reclutaron a 142 estudiantes de la Universidad de Maryland que fueron diagnosticados con influenza.



Los conectaron varias veces a una máquina que mide la cantidad de partículas del virus que se emiten por la boca o naríz, y los observaron durante 30 minutos. Aun en aquellos casos en los que la persona no tosió, ni estornudó se hallaron partículas del virus en el aire. De hecho, más de la mitad fueron recolectadas en ausencia de estornudos o tos.

También encontraron que los hombres y aquellas personas con un índice de masa corporal más elevado emiten más partículas del virus que las mujeres al toser, pero que estas tocen con más frecuencia.

La investigación no monitoreó la trasmisión a otras personas, por lo que no hay certezas de si estas partículas de la gripe que quedan suspendidas en el aire podrían contagiar a alguien, aunque la lógica indicaría que sí. "Si esa persona al lado tuyo se ve muy enferma, incluso si no está tosiendo, probablemente podría infectarte", dijo Milton a NBC.



Según los Centros para el Control de Enfermedades, la influenza se transmite cuando la gente tose, estornuda o habla y sus partículas pueden desplazarse hasta 6 pies (poco menos de dos metros).