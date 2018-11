"Ustedes van a ser eliminados, créeme": el ataque racista a una hispana de una mujer blanca

Lennys Bermúdez Molina entró el martes en un restaurante al que acude con frecuencia situado al norte de Phoenix, Arizona. Cuando miró al interior, se dio cuenta que casi no había un lugar vacío en el que sentarse. Sin embargo, se acercó a una mesa y pidió permiso a una mujer que estaba al lado.

"Disculpe, está bien si me siento aquí", fue la pregunta que Bermúdez, de origen puertorriqueño, le dirigió educadamente a la mujer. No quería molestarla ya que estaba leyendo y aparentemente trabajando. Pero la respuesta no fue la que ella esperaba.