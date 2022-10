Drogas, aborto y un “agente” de policía: verificamos el debate entre los candidatos al Senado por Georgia

“En mi opinión, no hay ninguna excepción”, dijo Herschel Walker a la prensa después de un discurso de campaña en mayo . “Como digo, creo en la vida. Yo creo en la vida.” Según The New York Times, Walker “no destacó específicamente las excepciones por violación, incesto o la vida de la madre, pero dijo repetidamente que no quería excepciones”.