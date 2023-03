Estas fotos del papa Francisco como “icono de la moda” con un abrigo blanco fueron generadas por un programa de inteligencia artificial

No podemos ver sus manos porque, aparentemente, las llevaba en los bolsillos. Sin embargo, al observar su cara vemos como se le marca uno de los huesos del cráneo e, incluso, una incipiente barba candado alrededor de su boca. Revisando fotos del 25 de marzo del sumo pontífice , de la agencia de noticias AFP –el mismo día que se publicó el post viral–, vemos que no lleva este estilo de barba y este hueso del cráneo no es tan visible.