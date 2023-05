Es falso que esta sea una foto de 1901 tomada a uno de los últimos “gigantes” vivos: se generó con inteligencia artificial

Es falso que la foto sea de “uno de los últimos, raza de gigantes vivo” y que fue tomada en 1901 por Jhon Rivero Whitney. Una búsqueda inversa de esta imagen no da resultados en medios de comunicación de prestigio. En una revisión de las cuentas sobre inteligencia artificial que desde elDetector monitoreamos, la encontramos en un canal de Telegram con el nombre Midjourney, uno de los programas de IA de los que actualmente más se habla. Además, al observar la supuesta foto, vemos que tiene pequeños errores, como cabezas malformadas y piernas que no pertenecen a nadie, característicos de las imágenes generadas con IA. Finalmente, una búsqueda de Jhon Rivero Whitney, supuesto fotógrafo, no da resultados en medios reconocidos. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.