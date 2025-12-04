Estas 22 ciudades de EEUU registrarán las mayores caídas en el valor de las viviendas en 2026, según Realtor.com

Video Gobierno de Trump evalúa un plan de 'hipotecas portátiles': resumen de las noticias del día

¿Estás pensando comprar una vivienda? Tal vez deberías esperar un poco, ya que el panorama para el sector inmobiliario podría ser un poco más favorable en 2026 para los compradores. Al menos, en 22 importantes ciudades.

De acuerdo con la Previsión Inmobiliaria para 2026 de Realtor.com, “el mercado inmobiliario del próximo año será, relativamente, más favorable para compradores” debido a una caída en los precios de la vivienda.

En su análisis publicado este miércoles, la empresa prevé que la tasa hipotecaria promedio a 30 años rondará el 6.3%.

El reporte indica que los precios nacionales de las viviendas podrían subir modestamente en torno al 2.2% nominal, respecto a 2025.

Sin embargo, debido a la inflación, los precios reales ajustados podrían cambiar poco o incluso bajar ligeramente, lo que da algo de respiro para la asequibilidad.

Además, la oferta de viviendas usadas seguirá aumentando hasta un 8.9 % y se espera un ligero crecimiento en la construcción de viviendas nuevas de un 3.1 %, lo que podría ayudar a equilibrar oferta y demanda, indica Realtor.com.

Te dejamos la lista de 22 de las 100 ciudades más grandes de EEUU donde los precios podrían caer en 2026.

Las ciudades (y áreas alrededor de ellas) donde se espera una caída en los precios de la vivienda en 2026

1. Atlanta–Sandy Springs–Roswell, Georgia – 0.1%

2. Boise City, Idaho – 0.8%

3. Cape Coral–Fort Myers, Florida – 10.2%

4. Colorado Springs, Colorado – 0.4%

5. Deltona–Daytona Beach–Ormond Beach, Florida – 3.6%

6. Denver–Aurora–Lakewood, Colorado – 3.4%

7. Des Moines–West Des Moines, Iowa – 0.9%

8. Jacksonville, Florida – 1.4%

9. Lakeland–Winter Haven, Florida – 0.2%

10. North Port–Sarasota–Bradenton, Florida – 8.9%

11. Omaha–Council Bluffs, Nebraska–Iowa – 0.4%

12. Orlando–Kissimmee–Sanford, Florida – 1.6%

13. Palm Bay–Melbourne–Titusville, Florida – 1.0%

14. Phoenix–Mesa–Scottsdale, Arizona – 2.3%

15. Raleigh, North Carolina – 3.7%

16. Sacramento–Roseville–Arden-Arcade, California – 3.3%

17. San Francisco–Oakland–Hayward, California – 2.5%

18. Spokane–Spokane Valley, Washington – 3.5%

19. Stockton–Lodi, California – 4.1%

20. Tampa–St. Petersburg–Clearwater, Florida – 3.6%

21. Tucson, Arizona – 0.5%

22. Wichita, Kansas – 3.2%

¿Por qué se registrará una caída del precio de la vivienda en estas zonas?

La caída de los precios se deberá en buena parte a que, durante la pandemia, muchas ciudades del sur y el oeste tuvieron un auge explosivo en demanda: compradores buscando más espacio, trabajo remoto, bajas tasas hipotecarias.

Ahora, con tasas aún relativamente altas, menor urgencia y más vivienda disponible, la demanda se enfría, dice Realtor.com.

Además, un exceso de oferta de más casas en venta, nuevas construcciones, viviendas que quedaron en el mercado más tiempo, está empujando los precios hacia abajo en estos mercados.

Para alguien pensando en comprar vivienda en 2026, este podría ser un buen año: tasas hipotecarias moderadas, más opciones en el mercado, menor competencia y, en algunos lugares, precios más bajos, dice el análisis.

