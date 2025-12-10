Reserva Federal La Fed baja la tasa de interés por tercera vez este año: ¿qué significa y cómo impacta tu economía? El recorte fue de un cuarto de punto porcentual, lo que llevó la tasa referencia a un rango de 3.5% a 3.75%, el punto más bajo en el que se ubica desde fines de 2022.





La Reserva Federal de Estados Unidos recortó este miércoles su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto por tercera vez desde septiembre.

El recorte se dio como se esperaba, lo que llevó la tasa referencia a un rango de 3.5% a 3.75%, el punto más bajo en el que se ubica desde fines de 2022.

Normalmente, la Fed podría aumentar la tasa para intentar reducir la inflación y disminuirla para fomentar un crecimiento económico más rápido, entre otras cosas, impulsando la contratación.

El reto ahora es que la inflación sigue siendo superior al objetivo del 2 % de la Fed, pero el mercado laboral se ha enfriado. Esto significa que los estadounidenses están lidiando con precios altos y un mercado laboral desafiante.

El cierre del Gobierno también ha impedido la recopilación y publicación oportunas de algunos datos en los que se basa la Fed para supervisar la salud de la economía.

Pero, ¿cómo afecta esta decisión de la Fed a tu economía? Te contamos.

¿Qué es la tasa de interés que recortó la Fed?

La tasa de fondos federales es el interés que los bancos se cobran entre sí por créditos.

Cuando una institución de depósito tiene excedentes de saldos en su cuenta de reserva, presta a otros bancos que necesitan mayores saldos. En términos más sencillos, un banco con exceso de efectivo, lo que suele denominarse liquidez, prestará a otro banco que necesite obtener liquidez rápidamente.

Aunque las tasas que los consumidores pagan por pedir dinero prestado no están directamente vinculadas a esta tasa, los cambios en la política de la Fed afectan lo que la gente paga por tarjetas de crédito, préstamos para automóviles, hipotecas y otros productos financieros.

Así impactará el recorte de la Reserva Federal al sector inmobiliario

Para los potenciales compradores de vivienda, el mercado inmobiliario, previendo esta acción de la Fed ya había descontado el recorte de tasas, lo que significa que es “poco probable que haga una diferencia notable para la mayoría de los consumidores en el momento del anuncio”, dijo a AP el analista financiero de Bankrate, Stephen Kates.

“Gran parte del impacto en las tasas hipotecarias ya ocurrió únicamente por la anticipación”, señaló. “ Las tasas han estado cayendo desde enero y bajaron aún más cuando los datos económicos más débiles de lo esperado apuntaron a una desaceleración de la economía”.

Aun así, Kates explicó que un entorno de tasas de interés en descenso brindará cierto alivio a los prestatarios con el tiempo.

“Ya sea un propietario con una hipoteca al 7% o un recién graduado que espera refinanciar préstamos estudiantiles y deudas de tarjeta de crédito, tasas más bajas pueden aliviar la carga de muchos hogares endeudados al abrir oportunidades para refinanciar o consolidar”, dijo.

Las tasas hipotecarias también se ven influidas por las expectativas de los inversores del mercado de bonos respecto a la economía y la inflación. Por lo general, siguen la trayectoria del rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, que los prestamistas utilizan como guía para fijar los precios de los préstamos hipotecarios.

"Aunque no hay garantía de que la medida de la Reserva Federal impulse a la baja las tasas hipotecarias, hay motivos para ser optimistas y pensar que los compradores de viviendas podrían ver tasas por debajo del 6% el próximo año, aunque solo sea por un breve periodo", dijo a AP Matt Schulz, analista jefe de finanzas del consumidor de LendingTree.

"Eso probablemente animaría a más estadounidenses a refinanciar sus hipotecas actuales con tasas elevadas y posiblemente incluso a plantearse la compra de una nueva vivienda", agregó.

El rendimiento en las cuentas de ahorro ya no será tan atractivo

Para los ahorradores, la disminución en las tasas de interés erosionará lentamente los rendimientos atractivos que actualmente se ofrecen con los certificados de depósito (CD) y cuentas de ahorro de alto rendimiento.

En este momento, las mejores tasas ofrecidas para cada uno han estado rondando o por encima del 4% para los CDs y al 4.6% para las cuentas de ahorro de alto rendimiento, según DepositAccounts.com.

Esas tasas son mejores que las tendencias de los últimos años, y una buena opción para los consumidores que quieren obtener un rendimiento sobre el dinero al que desean acceder a corto plazo.

Una cuenta de ahorro de alto rendimiento generalmente tiene un rendimiento porcentual anual mucho más alto que una cuenta de ahorro tradicional. El promedio nacional para cuentas de ahorro tradicionales es actualmente del 0.38%.

Puede haber algunas cuentas con rendimientos de alrededor del 4% hasta finales de 2025, dijo a AP Ken Tumin, fundador de DepositAccounts.com, pero los recortes de la Fed se filtrarán a estas ofertas, reduciendo los rendimientos promedio a medida que lo hacen.

Los créditos automotrices no bajarán pronto

Los estadounidenses se han enfrentado créditos automotrices más costosos desde que la Fed comenzó a subir las tasas de referencia a principios de 2022. No se espera que estos disminuyan pronto. Aunque un recorte contribuirá a un eventual alivio, podría tardar en llegar, dicen los analistas.

“Si el mercado automotriz comienza a congelarse y la gente no compra autos, entonces podríamos ver que los márgenes de préstamo comiencen a reducirse, pero las tasas de préstamos para automóviles no se mueven al unísono con la tasa de la Fed”, dijo Kates.

Los precios de los autos nuevos se han estabilizado recientemente, pero permanecen en niveles históricamente altos, sin tener en cuenta la inflación.

En términos generales, un crédito automotriz anual puede costar de 4% al 30%.

La última encuesta semanal de Bankrate reveló que las tasas de interés promedio de los préstamos para la compra de automóviles se sitúan actualmente en el 7.05 % para los préstamos a 60 meses para la compra de coches nuevos.

Los intereses de las tarjetas de crédito podrían tardar en bajar

Los tipos de interés de las tarjetas de crédito se sitúan actualmente en una media del 19.80 %, por debajo del máximo histórico del 20.79 % registrado en agosto de 2024, pero siguen siendo históricamente altos.

Es posible que los usuarios con una deuda elevada en sus tarjetas de crédito tarden en notar el recorte de tipos de la Reserva Federal. Dicho esto, cualquier reducción es una noticia positiva.

"Las reducciones podrían suponer un ahorro de cientos de dólares para los deudores", según Schulz, de LendingTree.

Aunque la disminución es gradual, la mejora de la asequibilidad también podría ayudar a estabilizar las tendencias de morosidad, según Michele Raneri, vicepresidenta de investigación en Estados Unidos de la agencia de información crediticia TransUnion.

"La reducción de los costes de los préstamos puede empezar a aliviar los presupuestos familiares, proporcionando un respiro frente a las presiones inflacionistas y reduciendo el estrés financiero", afirmó a AP.

Aun así, lo mejor para cualquiera que tenga un saldo elevado en su tarjeta de crédito es dar prioridad al pago de las deudas con tipos de interés altos y tratar de transferir cualquier importe posible a tarjetas con costos anuales más bajos o negociar directamente con las compañías de tarjetas de crédito para llegar a un acuerdo.

Raneri añadió que el entorno económico actual sigue caracterizándose por "retos persistentes en materia de asequibilidad".

La rebaja a las tasas indica que la Fed se preocupa por el mercado laboral

Si actualmente estás buscando trabajo, la rebaja de los tipos de interés de la Fed es una buena noticia, ya que el abaratamiento de los préstamos para las empresas podría ayudarles a invertir en más empleados para hacer crecer su negocio.

"En general, hemos observado una ralentización de la demanda de trabajadores, ya que los empleadores no contratan como lo hacían hace un par de años", afirma a AP Cory Stahle, economista sénior de Indeed Hiring Lab.

"Al bajar las tasas de interés, se hace un poco más razonable desde el punto de vista financiero que los empleadores contraten a más personas. Especialmente en algunos ámbitos, como las empresas emergentes, donde las empresas dependen en gran medida del dinero prestado, esa es la esperanza que se tiene aquí".

Stahle reconoció que podría llevar tiempo que los recortes de las tasas de interés lleguen a los empleadores y, posteriormente, a los trabajadores, pero afirmó que la señal de la reducción también es importante.

"Más allá de la magnitud del recorte, transmite a los empleadores y a los demandantes de empleo algo sobre las prioridades y el enfoque de la Reserva Federal. Que están preocupados por el mercado laboral y dispuestos a intervenir y apoyarlo. Es una garantía de las prioridades de la reserva".

