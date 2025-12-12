Supermercado ¿Haces el súper con Instacart? Podrías estar pagando hasta un 23% de más. Te contamos por qué La aplicación de entrega de comestibles Instacart estaba elevendo el precio de productos básicos como manzanas, zanahorias, huevo, avena, leche, cereales y jamón, dependiendo de los usuarios, dice el informe.



¿Te da pereza ir al supermercado a hacer la compra y prefieres pedirlo por internet o aplicaciones? De acuerdo con un nuevo informe, podrías estar pagando hasta un 23% extra en una gran cantidad de productos de la canasta básica.

Un nuevo estudio de Consumer Reports, publicado esta semana, documentó que aplicaciones como Instacart están utilizando herramientas de inteligencia artificial para ejecutar “experimentos de precios”.

Con ese tipo de dinámicas, los usuarios pagan montos diferentes por los mismos productos, en las mismas tiendas y al mismo tiempo.

La aplicación de entrega de comestibles Instacart estaba elevando el precio de productos básicos como manzanas, zanahorias, huevo, avena, leche, cereales, kétchup y jamón, dependiendo de los usuarios, dice el informe.

“Se descubrió que los experimentos de fijación de precios algorítmica de Instacart se estaban llevando a cabo a través de la plataforma en varios de los minoristas más importantes del país, entre ellos Albertsons, Costco, Kroger, Safeway, Sprouts Farmers Market y Target”, denuncia el informe.

¿Cómo descubrieron que aplicaciones como Instacart aplican “precios dinámicos” a los usuarios?

Consumer Reports realizó un análisis de cientos de compras reales y simuladas y examinó el comportamiento de 437 compradores voluntarios en cuatro ciudades de Estados Unidos. Todos añadieron a sus carritos virtuales los mismos productos y desde las mismas tiendas.

Los resultados fueron contundentes: en casi el 75% de los artículos evaluados los precios no coincidieron entre usuarios.

Las diferencias iban desde algunos centavos hasta $2.56 por artículo, lo que en ciertos casos representó variaciones de hasta 23% en un mismo producto.

En una de las compras el total osciló entre $114.34 y $123.93 en carritos con los mismos productos, dependiendo del usuario que realizara la transacción.

Aunque esas diferencias puedan parecer pequeñas a simple vista, el reporte señala que, para un hogar de cuatro personas que utiliza Instacart con regularidad, estos ajustes de precios podrían sumar hasta $1,200 adicionales al año.

La respuesta de Instacart al incremento de precios

Instacart respondió a Costumer Reports que los experimentos se aplican solo a un subconjunto limitado de minoristas y que los precios no están determinados por datos personales o demográficos.

Sin embargo, de acuerdo con el informe, la plataforma utiliza estos sistemas para probar distintos precios en tiempo real entre grupos de usuarios, sin que ellos sean informados o tengan la posibilidad de optar por no participar.

Expertos consultados en el reporte advierten que la falta de transparencia podría generar daños económicos reales, especialmente en un contexto en el que millones de personas dependen de los servicios de entrega de supermercados.

Los expertos señalan también que estas estrategias de precios dinámicos, cuando se ejecutan sin la debida divulgación, pueden ser injustas y erosionar la confianza del consumidor.

Errol Schweizer, consultor del sector alimentario dijo en el informe que “esta estrategia de precios tiene como único objetivo mantenerse al día con la competencia y sacarle unos cuantos centavos más a los clientes”.

“A medida que la competencia entre los comercios y los proveedores se intensifica, la situación se vuelve cada vez más complicada, descabellada y fuera de control para el cliente. Al final, resulta depredadora y manipuladora”, indicó en el reporte.

