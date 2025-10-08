Las ciudades de EEUU donde la gente gasta más en el supermercado. ¿Vives en alguna de ellas?

Video La inflación aumentó en agosto impulsada por los aranceles de Trump: resumen de las noticias del día

Donald Trump llegó al gobierno con la promesa de reducir la inflación y bajar los precios de los alimentos, pero más de ocho meses después, los estadounidenses no parecen sentir alivio en sus bolsillos.

La inflación, las alteraciones en las cadenas de suministro y otros factores han encarecido productos básicos.

Y aunque todos sufrimos con ese aumento de precios, hay ciudades donde los residentes se ven afectados aún más en cada viaje al supermercado.

Un nuevo estudio de WalletHub, una empresa de finanzas personales, publicado este miércoles, analizó 100 ciudades de EEUU donde la gente gasta más y menos en comestibles.

El estudio revisó 26 artículos comunes en estas metrópolis y los comparó con el ingreso familiar promedio para determinar en qué urbes los estadounidenses gastan el mayor porcentaje de sus ingresos en comestibles.

Según WalletHub, estos incrementos no solo se reflejan en el precio de anaquel, sino en la proporción del ingreso que los hogares dedican a la alimentación.

Las 10 ciudades donde los estadounidenses gastan más para surtir su lista de supermercado

1. Detroit, Michigan

Los habitantes de Detroit son los que más gastan en comestibles. Destinan casi el 3.8% de los ingresos promedio de la familia, el porcentaje más alto del país.

En la comparación de precios de varios alimentos, Detroit ocupa el lugar 10 del precio de la lechuga más cara del país, el 14 del azúcar y el 17 de la leche entera, revela el estudio.

Sin embargo, los precios de algunos productos, como la carne molida, el atún y los melocotones, se encuentran entre los más baratos del país.

2. Cleveland, Ohio

Con un porcentaje casi idéntico de 3.8%, Cleveland ocupa el segundo lugar del ranking. Esto se debe principalmente a que la ciudad tiene los ingresos promedio por hogar más bajos del país, con 39,187 dólares al año.

Los residentes de Cleveland pagan más por ciertos alimentos que el resto del país. La ciudad tiene el octavo precio más alto de las mantecas, el decimoquinto de los refrescos y los plátanos del país.

“Lamentablemente, los precios razonables de los alimentos no compensan los bajos ingresos promedio de Cleveland”, dice el estudio.

3. Birmingham, Alabama

Aparece en el listado como la tercera ciudad donde más aumentan los costos de la canasta básica, por lo que las familias destinan el 3.28 % de sus ingresos promedio, que son de 44,376 dólares al año, la quinta cifra más baja del país.

Birmingham es la ciudad número 10 del país con las papas más caras, y la 22 con los refrescos más caros.

Estas tres ciudades comparten un denominador común: ingresos relativamente bajos, lo que hace que incluso precios modestos impacten fuertemente en los presupuestos familiares, dice WalletHub.

En el top 10 del listado también figuran:

4. Newark, New Jersey, con el 3.16%

5. Toledo, Ohio, con el 3.09%

6. Hialeah, Florida, con un 3.0%

7. Buffalo, Nueva York, con el 2.98%

8. Cincinnati, Ohio, con el 2.90%

9. Milwaukee, Wisconsin, con 2.89%.

10. Memphis, Tennessee, con 2.87%

Ciudades donde los estadounidenses gastan menos en comestibles

En Fremont, California las familias destinan el 0.96 % del ingreso promedio dedicado a comestibles, por lo que ocupa el lugar 100 del ranking.

Mientras que San José, California se coloca en el lugar 99 con un porcentaje ligeramente superior de 1.16%.

En San Francisco, California, los residentes solo dedican el 1.22% de sus ingresos familiares en la compra de alimentos, ocupando el lugar 98.

En estas urbes de California los ingresos tienden a ser más altos y el poder adquisitivo también, lo que reduce la presión que ejercen los precios de alimentos sobre las finanzas domésticas, dice WalletHub.

Fuera de California, entre las ciudades que gastan menos comestibles también se encuentra Plano, en Texas con un 1.33% en el lugar 94 del ranking.

Seattle, en Washington con un 1.32% en el lugar 95 y en el 96 está la ciudad de Gilbert, Arizona con 1.24%.

Consejos para ahorrar dinero a la hora de hacer el súper

Los expertos en finanzas personales de WalletHub recomiendan a los consumidores estadounidenses tener en cuenta estos consejos a la hora de comprar comestibles.

1. Haz un presupuesto cuidadosamente: Crear un presupuesto te permite saber exactamente cuánto puedes gastar, lo que te ayuda a evitar compras impulsivas mientras haces tus compras.

2. Aprovecha los descuentos: Los supermercados suelen tener ofertas de manera regular. También suelen ofrecer cupones, ya sea en línea, mediante una aplicación o por correo.

“Además, conviene unirse a los programas de lealtad gratuitos de las tiendas para aprovechar descuentos exclusivos para miembros”, aconseja la compañía.

3. Compra productos de marca propia: Los productos de marca del supermercado suelen tener un sabor muy similar al de las marcas reconocidas, pero cuestan mucho menos.

“Si no eres muy exigente con las marcas que compras, puedes ahorrar una cantidad considerable cada vez que haces tus compras”, dice el reporte.

4. Compra al por mayor: Considera hacer tus compras en tiendas mayoristas, que venden comestibles en grandes cantidades, con descuentos significativos en comparación con comprarlos de manera individual.

Estas tiendas resultan especialmente convenientes para familias grandes que consumen muchos alimentos.

