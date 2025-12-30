Seguro Social Estas son las fechas en las que beneficiarios del Seguro Social recibirán el pago del ajuste por costo de vida de 2026 Aunque el aumento es permanente y se reflejará durante todo 2026, estos envíos marcan el primer desembolso oficial con el nuevo ajuste, lo que ha generado expectativas entre los más de 70 millones de personas que dependen de estos pagos.



Algunos beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos recibirán esta semana dos rondas de pagos, como resultado de la entrada en vigor del ajuste por costo de vida (COLA) del 2.8 % correspondiente a 2026, de acuerdo con la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés).

Cerca de 71 millones de beneficiarios del Seguro Social verán un ajuste por costo de vida a partir de enero de 2026. Sin embargo, el aumento de los pagos a casi 7.5 millones de personas que reciben SSI se verá reflejado desde este mes.

“La Seguridad Social es una promesa cumplida, y el ajuste anual por el costo de vida es una de las formas en que trabajamos para garantizar que las prestaciones reflejen la realidad económica actual y sigan proporcionando una base de seguridad”, afirmó en un comunicado el comisionado de la SSA, Frank J. Bisignano.

“El ajuste por el costo de vida es una parte fundamental de la forma en que la Seguridad Social cumple su misión”, agregó.

Te contamos lo que debes saber sobre estos pagos.

¿Quiénes recibirán los dos pagos por el ajuste de costo de vida esta semana?

El incremento aplica tanto para quienes reciben beneficios de jubilación y sobrevivientes como para los beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementaria (SSI, por sus siglas en inglés).

Aunque el aumento es permanente y se reflejará durante todo 2026, estos envíos marcan el primer desembolso oficial con el nuevo ajuste, lo que ha generado expectativas entre los más de 70 millones de personas que dependen de estos pagos.

¿Cuándo se realizarán los pagos?

La SSA explicó que los depósitos se concentran en dos fechas específicas debido al calendario habitual de pagos y a la transición entre el cierre de 2025 y el inicio del nuevo año.

En algunos casos, los pagos se adelantan para evitar retrasos causados por fines de semana o días festivos federales.

Los pagos que se están enviando esta semana se distribuyen de la siguiente manera:

Miércoles 31 de diciembre de 2025: Pago correspondiente al Ingreso de Seguridad Suplementaria (SSI), ya con el aumento del 2.8 %.

Viernes 2 de enero de 2026: Pago de Seguro Social para beneficiarios que comenzaron a recibir pagos antes de mayo de 1997, así como para quienes reciben beneficios por jubilación, cónyuge o sobrevivencia bajo ese calendario.

Para el resto de los beneficiarios del Seguro Social, los pagos de enero con el COLA aplicado se entregarán más adelante en el mes, conforme al esquema habitual que depende de la fecha de nacimiento del beneficiario.

La SSA recomienda a los beneficiarios esperar al menos tres días hábiles después de la fecha programada antes de reportar un pago faltante, ya que los tiempos de procesamiento bancario pueden variar.

Asimismo, aconseja revisar el calendario personalizado a través de la cuenta my Social Security para confirmar fechas futuras.

¿Qué es el ajuste por costo de vida (COLA)?

El ajuste por costo de vida busca compensar el impacto de la inflación en los ingresos fijos.

De acuerdo con estimaciones oficiales, el aumento promedio mensual para los jubilados ronda varias decenas de dólares, aunque la cantidad exacta varía según el historial laboral y el tipo de beneficio recibido.

Estos pagos marcan el inicio de un nuevo año de beneficios ajustados, en un contexto en el que el costo de vida sigue siendo una preocupación central para adultos mayores y personas con discapacidad en todo el país.

