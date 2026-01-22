Redes Sociales TikTok cierra acuerdo que le permitirá seguir operando en EEUU TikTok anunció este jueves que cerró el acuerdo que permitirá a la empresa operar dentro de EEUU como una empresa con mayoría local, cumpliendo con garantías relacionadas con la seguridad nacional.



Video ¿En qué consiste el nuevo acuerdo que firmó TikTok para seguir operando en EEUU? Te explicamos

TikTok anunció este jueves que terminó el trato que finalmente permitirá establecerse a la empresa como parte del joint venture estadounidense que adquirió sus activos, al tiempo que afirma que cumplirá con requerimientos de seguridad nacional relacionados con la privacidad de los datos.

"La empresa conjunta, de propiedad mayoritariamente estadounidense, operará bajo medidas de seguridad definidas que protegen la seguridad nacional mediante una protección integral de los datos, la seguridad de los algoritmos, la moderación de contenidos y garantías de software para los usuarios estadounidenses", indicó la empresa en un comunicado.

El mandato de la empresa conjunta TikTok USDS es proteger los datos, las aplicaciones y el algoritmo de los usuarios estadounidenses mediante medidas integrales de privacidad de datos y ciberseguridad.

La empresa conjunta TikTok USDS Joint Venture LLC prestará servicio a más de 200 millones de usuarios y 7.5 millones de empresas.

Esta creación de una entidad conjunta en EEUU le permite a TikTok evitar su prohibición en el país, al responder a una ley aprobada por el predecesor del presidente Donald Trump, Joe Biden, que obligaba a la empresa china ByteDance a vender las operaciones de TikTok en Estados Unidos o enfrentarse a una prohibición en su mayor mercado.

En su anuncio, TikTok USDS JV afirmó que sus usuarios en EEUU podrán tener acceso a "una experiencia global de TikTok, garantizando que los creadores estadounidenses puedan darse a conocer y que las empresas puedan operar a escala mundial".

Se explica que las entidades estadounidenses de TikTok Global "gestionarán la interoperabilidad global de los productos y determinadas actividades comerciales, como el comercio electrónico, la publicidad y el marketing".

TikTok USDS JV tendrá una junta directiva de siete miembros, con mayoría de estadounidenses, conformada por Shou Chew (consejero delegado de TikTok), Timothy Dattels, Mark Dooley, Egon Durban, Raul Fernandez —como director independiente y líder del Comité de Seguridad—, Kenneth Glueck y David Scott.

Este grupo será liderado por Adam Presse, quien fue designado como presidente de la junta, siendo acompañado por Will Farrell como Jefe de Seguridad.