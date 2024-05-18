Cambiar Ciudad
Estados Unidos de América

Muerte, cortes de luz y desastre: tras destructiva tormenta, el sur de Texas enfrenta peligrosas altas temperaturas

Mientras el área de Houston intenta recuperarse después de tormentas que dejaron al menos siete muertos, cientos de miles siguen sin electricidad para enfrentar un fin de semana de temperaturas superiores a los 90 grados F. La falta de luz podría durar semanas en algunas áreas.

Por:
Univision y AP
Video Inician labores de limpieza en Houston tras las fuertes tormentas: "Ahora toca comenzar desde cero"

Mientras en el área de Houston las autoridades trabajan para limpiar y restablecer el suministro eléctrico a miles de personas después de fuertes tormentas que dejaron al menos siete muertos, lo hará en medio de una advertencia por smog y altas temperaturas que podrían ser peligrosas para la salud.

El sheriff del condado de Harris, Ed González, dijo que tres personas murieron durante la tormenta, incluida una mujer de 85 años cuya casa se incendió después de ser alcanzada por un rayo y un hombre de 60 años que había intentado usar su vehículo para alimentar su tanque de oxígeno.

El alcalde de Houston, John Whitmire, dijo anteriormente que al menos cuatro personas murieron en la ciudad cuando las tormentas azotaron el condado de Harris.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió avisos y alertas de inundaciones para partes de Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama y Florida.

Tras la tormenta, Houston enfrenta altas temperaturas y sin electricidad

El centro de Houston del Servicio Meteorológico Nacional advirtió que con temperaturas que rondarán los 90 grados F (32.2 C) este fin de semana, la gente debería conocer los síntomas del agotamiento por calor.

El Servicio Meteorológico Nacional de Houston pidió en X: "Por favor, tome precauciones de seguridad cuando utilice generadores" y que "con temperaturas altas de alrededor de 90 °C este fin de semana, conozca los síntomas del agotamiento por calor/insolación (ola de calor). No se exceda durante el proceso de limpieza".


El clima es una preocupación en una región donde más de 360,000 hogares y negocios permanecían sin electricidad el domingo por la mañana.

El clima del fin de semana preocupa a las autoridades. El sureste del país espera lluvias fuertes y posibles inundaciones repentinas. A eso se le suma el pronóstico de un calor sofocante.

En Houston, donde este domingo miles de personas siguen sin servicio eléctrico, el calor intenso es particularmente preocupante, ya que deja a esas personas sin acceso a sistemas de refrigeración como aires acondicionados.

La impactante foto de huskies siberianos que revela el drástico deshielo en Groenlandia

11 muertos, 10,000 edificios quemados y pequeña tregua del viento: el cuarto día de incendios en Los Ángeles

Las impresionantes imágenes que dejan las nevadas causadas por el 'efecto lago'

Milton rápidamente se transforma en un poderoso huracán categoría 5 mientras se acerca a Florida

Jefa de FEMA: las falsedades de Trump sobre la respuesta tras el huracán Helene son una "narrativa verdaderamente peligrosa"

Entre rezos y frustración: las familias de los latinos desaparecidos en una fábrica en Tennessee esperan encontrar sus cuerpos

Milton se convierte en huracán en su trayecto hacia costas de Florida: tocaría tierra como un ciclón mayor

Se dificulta la búsqueda de fallecidos tras el feroz azote del huracán Helene: la cifra supera ya los 220 muertos

"Corrientes de resaca" convirtieron a la playa de Panama City en una trampa que mató a 4 turistas en 24 horas

Restablecen la electricidad a la mayoría de los afectados por la tormenta en Houston

El Departamento de Salud de Houston dijo que distribuiría 400 aires acondicionados portátiles gratuitos a personas mayores, personas con discapacidades y cuidadores de niños discapacitados del área. También se abrieron cinco centros de enfriamiento: cuatro en Houston y uno en Kingwood.

Feroces tormentas el jueves con vientos de hasta 161 kph (100 mph) rompieron ventanas en el centro, mientras que un tornado aterrizó cerca del suburbio de Cypress, en el noroeste de Houston.

Estimaciones preliminares de daños y pérdidas en el área metropolitana de Houston se acercan a los 5,000 millones de dólares, comparables a huracanes históricos como Ike de 2008.

Video Estos son los riesgos de trabajar en condiciones de calor extremo: un doctor explica cómo protegerte

La falta de electricidad podría durar semanas y Houston está 'paralizada'

La jueza del condado de Harris, Lina Hidalgo, dijo el viernes que podrían pasar semanas hasta que se restablezca la energía en algunas áreas.

Con múltiples torres de transmisión caídas, Hidalgo pidió paciencia. Otros 21,000 clientes se quedaron sin electricidad en Luisiana, donde azotaron fuertes vientos y un presunto tornado.

La destrucción generalizada paralizó gran parte de Houston. Árboles, escombros y cristales rotos cubren las calles. Una pared de ladrillos de un edificio fue arrancada por la fuerza del temporal.

Alexandria von Meier, experta en electricidad y energía, dijo que los daños a torres de transmisión de alto voltaje y las líneas eléctricas destruidas afectó a los sistemas de transmisión y distribución y esto es un doble desafío para la empresa de servicios públicos. Estos daños son algo poco común, ya que lo más habitual es únicamente registrar destrozos en sistema de distribución, afirmó.

La rapidez con la que se realicen las reparaciones dependerá de una variedad de factores, incluido el tiempo que lleva evaluar los daños, el reemplazo de equipos, los problemas de acceso a las obras viales y la disponibilidad de la fuerza laboral.

Un hombre camina sobre ladrillos caídos del edificio dañado después una fuerte tormenta el viernes 17 de mayo de 2024 en Houston. Las tormentas azotaron el sureste de Texas el jueves, dejando al menos 7 muertos y rompiendo ventanas en edificios de gran altura y dejando sin electricidad a más de 900,000 hogares.
Un hombre camina sobre ladrillos caídos del edificio dañado después una fuerte tormenta el viernes 17 de mayo de 2024 en Houston. Las tormentas azotaron el sureste de Texas el jueves, dejando al menos 7 muertos y rompiendo ventanas en edificios de gran altura y dejando sin electricidad a más de 900,000 hogares.
Imagen David J. Phillip/AP


Los distritos escolares del área de Houston cancelaron clases el viernes para más de 400,000 estudiantes y se cerraron oficinas gubernamentales.

Los funcionarios de la ciudad instaron a la gente a evitar el centro y mantenerse alejado de las carreteras, muchas de las cuales estaban inundadas o llenas de líneas eléctricas caídas y semáforos que no funcionaban.

El alcalde Whitmire dijo que la velocidad y la intensidad de la tormenta tomaron a muchos por sorpresa: "La mayoría de los habitantes de Houston no tuvieron tiempo de ponerse a salvo".

Noelle Delgado llegó el jueves por la noche a Houston Pets Alive, la organización de rescate de animales de la que es directora ejecutiva, y encontró que los perros y gatos (más de 30 en total) estaban ilesos, pero el toldo había sido arrancado, el letrero estaba destrozado y el agua estaba goteando por dentro. Esperaba encontrar hogares de acogida para los animales.

“Definitivamente me di cuenta de que esta tormenta fue un poco diferente”, dijo. "Se sintió aterrador".

A Yesenia Guzmán le preocupaba si le pagarían si todavía no había electricidad en el restaurante donde trabaja en Katy, un suburbio de Houston. "Realmente no sabemos qué va a pasar", dijo.

Declaración de emergencia de Biden que permitirá llegada de ayuda

Whitmire firmó una declaración de desastre, que allana el camino para la asistencia estatal y federal para la recuperación de tormentas. El presidente Joe Biden también emitió una declaración de desastre para siete condados de Texas, incluido Harris, debido a tormentas severas, vientos en línea recta, tornados e inundaciones desde el 26 de abril. Su acción pone fondos federales a disposición de las personas afectadas por las tormentas.

PUBLICIDAD

Los funcionarios de emergencia del vecino condado de Montgomery describieron los daños a las líneas de transmisión como “catastróficos”.

Video Tormentas en Houston, Texas: Biden declara desastre significativo y ya son siete las personas muertas
Con esa misma mirada
