Entre rezos y frustración: las familias de los latinos desaparecidos en una fábrica en Tennessee esperan encontrar sus cuerpos

Con manos temblorosas, Daniel Delgado besó una foto de su esposa, Mónica Hernández, antes de encender una vela en el estacionamiento de un supermercado. Los familiares abrazaban fotografías impresas, algunos se derrumbaban sobre ellas llorando mientras los helicópteros de búsqueda sobrevolaban en dirección a las colinas.

Esto ocurrió días después de que seis trabajadores de una fábrica de plásticos desaparecieran arrastrados por las crecidas de las aguas provocadas por el huracán Helene. Sus seres queridos y amigos se reunieron para realizar vigilias frente a iglesias, un instituto y un supermercado para honrarlos.

La mayoría de las noches se reza en español sobre rosarios: “María, madre de Jesús, intercede y ayúdanos a encontrarlos”.

Helene, que cobró la vida de al menos 230 personas en seis estados, golpeó rápidamente sobre Erwin, un pueblo de los Apalaches de unos 6,000 habitantes, el 27 de septiembre y provocó que más de 50 personas fueran rescatadas en helicóptero desde el tejado de un hospital que quedó sumergido tras las fuertes lluvias e inundaciones.

Una inundación cerca de una fábrica de plásticos cobró la vida de seis personas

La cicatriz que dejó Helene tras de sí ha sido especialmente devastadora en la pequeña comunidad latina que constituye un número desproporcionado de trabajadores de la fábrica: cuatro de los seis trabajadores arrastrados eran mexicano-estadounidenses.

Se han abierto dos investigaciones estatales en contra de la fábrica de plásticos Impact Plastics y sobre si la empresa debió haber hecho más para proteger a los trabajadores a medida que aumentaba el peligro por el paso de Helene en Tennessee.

Las familias de los fallecidos dicen que todavía no pueden comprender el feroz azote del huracán, ni por qué sus seres queridos no salieron antes de la fábrica para evitar la crecida de las aguas.

“Nos preguntamos: ¿Por qué? ¿Por qué fue a trabajar? ¿Por qué se quedó?” dijo la hermana de Hernández, Guadalupe Hernández-Corona, a través de un traductor, después de una vigilia el jueves por la noche. “Todos nos lo seguimos preguntando”.

El presidente de Impact Plastics, Gerald O'Connor, ha dicho que ningún empleado se vio obligado a seguir trabajando y que fueron evacuados al menos 45 minutos antes de que la fuerza de la inundación golpeara la fábrica.

“Hubo tiempo para escapar”, dijo en un comunicado grabado en video, añadiendo que él fue de los últimos en abandonar la planta tras asegurarse de que todo el mundo estaba fuera. La Guardia Nacional rescató a cinco empleados en helicóptero.

Pero los trabajadores supervivientes dicen que la evacuación comenzó demasiado tarde. Algunos se aferraron a las tuberías de las plataformas de los camiones durante seis horas mientras hacían frenéticas llamadas al 911 y se despedían de sus seres queridos. Algunos vieron cómo la corriente se llevaba a sus compañeros.

¿Por qué tardaron tanto en evacuar la fábrica Impact Plastics?

Los servicios de emergencias dijeron que los recursos eran escasos y que se estaba llevando a cabo una operación de rescate a más de una milla río abajo, en el hospital del condado de Unicoi.

El río Nolichucky, que normalmente tiene una profundidad de dos pies, alcanzó ese día la cifra récord de 30 pies, con un caudal de 1.4 millones de galones por segundo, el doble que las cataratas del Niágara.

La planta de plásticos estaba abierta, incluso cuando cerraron las escuelas locales. Robert Jarvis, que empezó su turno a las 7:00 de la mañana, dijo que los empleados siguieron trabajando mientras recibían alertas telefónicas sobre posibles inundaciones. Muchos se quedaron incluso después de que la dirección les pidiera que movieran los autos porque se habían acumulado seis pulgadas de agua en el estacionamiento.

Finalmente, se ordenó a los empleados que evacuaran el lugar después de que se cortara la electricidad y cuando el agua alcanzaba un pie altura. Jarvis dijo que sobrevivió solo porque lo dejaron subir en la parte trasera del vehículo de alguien, que subió por una carretera durante tres horas.

Jarvis dijo que los seis compañeros perdidos eran “como de la familia” y que siente la responsabilidad ante ellos de compartir su experiencia.

“No debieron haber estado en el trabajo ese día”, dijo. “Ninguno de nosotros debió haber estado”.

Annabel Andrade, cuya prima Rosy Reynoso sigue desaparecida, dijo que las rutas de evacuación eran insuficientes. Y la declaración de O'Connor la enfureció: “Salió sano y salvo. ¿Por qué pudo salvarse él y dejar tirados a los demás empleados?”.

Alma Vázquez, una gestora de casos de Catholic Charities que conoció a algunos de los trabajadores desaparecidos hace décadas, después de que se instalara por primera vez en Erwin en un campamento de agricultores inmigrantes, dijo que las muertes eran “completamente evitables”.

“La gente no tenía por qué morir en el lugar donde trabaja”, dijo.

Lo que se sabe de las personas desaparecidas que trabajaban en Impact Plastics

Muchas de las víctimas tenían profundos vínculos con Erwin, un poblado donde el 90% de los habitantes es blanco, con alrededor del 8% de la población, alrededor de 500 personas, que se identificaron como hispanos en 2022, frente al 3.8% de una década antes, según cifras de la oficina de la Oficina del Censo.

Lidia Verdugo, Bertha Mendoza y Mónica Hernández, todas mexico-estadounidenses, vivieron en la comunidad durante dos décadas. Hernández comenzó a trabajar en Impact Plastics poco después de llegar, dijo su hermana.

La última en llegar a Erwin, hace ocho años, fue Rosy Reynoso, de 29 años. Ella y su esposo acababan de mudarse a su propio apartamento después de vivir con su madre, a la que seguía visitando a diario. Su hijo de 10 años está en México y ella estaba trabajando para traerlo aquí, dijo Andrade.

Dos trabajadores blancos de la compañía de plásticos, Sibrina Barnett y Johnny Peterson, también fueron arrastrados.

En Erwin no había traductores para ayudar a las familias de las víctimas

Ha habido frustración en la comunidad hispana por el hecho de que las autoridades estatales no enviaran inmediatamente traductores para ayudar a los supervivientes de la catástrofe. Las familias se disgustaron más cuando los trabajadores que contestaban a las líneas telefónicas para los avisos de personas desaparecidas solo hablaban inglés.

Cuando se preguntó a un director de la Agencia de Gestión de Emergencias de Tennessee por qué estos recursos no estuvieron disponibles hasta más de un día después de iniciada la búsqueda, dijo que no habían sido conscientes del tamaño de la población hispanohablante de la zona.

“Para ellos, fue muy desgarrador oír eso”, dijo Ana Gutiérrez, una organizadora de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee que ha estado ayudando a las familias.

Gutiérrez también dijo que las familias sentían que su difícil situación había sido eclipsada por el rescate del hospital, que fue noticia el día que ocurrió, mientras que los trabajadores de la planta no lo fueron.

Los familiares de los empleados desaparecidos buscan consuelo con sus vigilias

Se ha encontrado algo de consuelo en las vigilias nocturnas, en las que la gente rezaba tanto en español como en inglés y encendía velas mientras se leían los nombres de los trabajadores.

El alcalde de Erwin, Glenn White, dijo que se sintió conmovido al ver a la multitud, una mezcla de residentes hispanos y blancos, uniéndose en solidaridad y dolor. “Somos un solo pueblo. El lema de nuestro país dice: 'De muchos, surge uno'”, afirmó White.

En San Miguel Arcángel, donde la gran mayoría de los 225 feligreses son hispanos, las familias se reunieron para consolarse mutuamente y comer pozole, un platillo mexicano, mientras se entregaban donaciones de agua, alimentos y otros suministros.

La familia de Andrade fue una de las primeras familias hispanas que se asentaron en Erwin en la década de 1980. Cuando su hijo de 19 años murió en 2017, se convirtió en la primera de la comunidad en dar sepultura a un familiar aquí, en el cementerio junto a Saint Michael, en lugar de enviar el cuerpo de vuelta a México para su entierro.

El esposo de Reynoso, quien mantiene la esperanza de que su cuerpo sea encontrado, inicialmente planeaba sepultarla en México, pero después decidió que su cuerpo, si es encontrado, se quedará en Tennessee. “Has hecho una vida aquí: tu familia va a estar aquí”, le dijo Andrade. “Este es tu hogar”.

Oraciones grabadas en español adornan las lápidas del cementerio, que Andrade ve como un símbolo de la vida que los inmigrantes hispanos han hecho en Estados Unidos. “Es una forma de mantenerlos con nosotros”, dijo.

