Restablecen la electricidad a la mayoría de los afectados por la tormenta en Houston

Los residentes del área de Houston afectados por mortales tormentas la semana pasada recibieron buenas noticias el domingo cuando las autoridades anunciaron el restablecimiento casi total del suministro eléctrico a los cientos de miles que habían quedado sin corriente, y por tanto, sin aire acondicionado, en medio de un clima muy cálido y húmedo.

La destrucción generalizada de las tormentas del jueves dejó al menos siete muertos y paralizó gran parte de Houston. Tormentas eléctricas y vientos huracanados azotaron la ciudad, reduciendo casas, negocios y otras estructuras a montones de escombros, arrancando árboles y rompiendo cristales de los rascacielos del centro.

Un tornado también pasó cerca del suburbio de Cypress, en el noroeste de Houston.

El domingo por la noche, el 88% de los clientes en el área de Houston habían recuperado el suministro eléctrico, dijo Paul Lock, portavoz de CenterPoint Energy. "Esperamos que todos estén de regreso al final del día miércoles", agregó.

Más de 226,000 hogares y negocios en Texas permanecen sin electricidad la mañana de este lunes, principalmente en el área de Houston, según la web de monitoreo PowerOutage.us. Más de 1,700 clientes permanecían sin electricidad en Luisiana, que también se vio afectada por fuertes vientos y un presunto tornado, y más de 40,000 estaban sin corriente entre Kansas y Oklahoma.

CenterPoint Energy dijo que 2,000 empleados y más de 5,000 contratistas estaban trabajando en el área de Houston para restaurar la energía.

"Entendemos que las temperaturas más altas que estamos experimentando en Houston y las comunidades circundantes hacen que volver a encender las luces y el aire acondicionado sea aún más importante", dijo en un comunicado Lynnae Wilson, vicepresidenta senior de negocios eléctricos de CenterPoint.

El Servicio Meteorológico Nacional dijo en una publicación en la plataforma social X que los residentes deberían esperar “días soleados, calurosos y cada vez más húmedos” en el área de Houston. Esta semana se esperaban máximas de alrededor de 90 grados (32 grados Celsius), y los índices de calor probablemente se acercarían a los 102 grados (39 grados Celsius) a mitad de semana.

Centros de enfriamiento para quienes siguen sin corriente en Houston

En uno de los cinco centros de enfriamiento para personas que aún no tienen electricidad en sus hogares, los residentes se refugiaban del calor en el vecindario Cloverleaf y se preguntaban cuándo volvería la electricidad. Al menos 15 centros comunitarios estaban listos para servir como centros de enfriamiento en el área de Houston este lunes.

Carolina Sierra y su hijo Derek, de 6 años, disfrutaron del aire acondicionado durante un par de horas el domingo. Ella dijo que han estado sin electricidad desde que golpeó la tormenta el jueves y que su hogar es sofocante.

Derek pasó el tiempo coloreando un dibujo de un dragón mientras su madre cargaba su teléfono celular y una lámpara portátil que planeaban usar el domingo por la noche si aún no se restablecía la energía. Sierra dijo que le da a su hijo varios baños para tratar de mantenerlo fresco, pero él da vueltas por la noche y tiene dificultades para dormir. “Estamos desesperados”, dijo Sierra. “Apenas dormimos por la noche debido al calor”.

El comisionado del condado de Harris, Adrián García, estuvo afuera del centro el domingo, ayudando a cargar agua y hielo en los vehículos mientras ofrecía palabras de aliento a los residentes que aún esperaban que se restableciera el suministro eléctrico. Casi 500 vehículos hicieron cola el domingo en el centro para conseguir agua y hielo.

“Estamos viendo un poco de recuperación”, dijo García. “Pero no podemos ver lo necesario lo suficientemente rápido”.

Asistencia federal y muestras de unidad para enfrentar el impacto de la tormenta

La asistencia por desastre de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y los préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas estaban en camino, dijo la jueza del condado de Harris, Lina Hidalgo, la principal funcionaria electa en el condado donde se encuentra Houston.

La asistencia federal, que puede ayudar a pagar viviendas temporales y reparaciones, ayudará a los residentes afectados por las tormentas de la semana pasada, así como por las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias de finales de abril y principios de mayo en partes de Houston, el condado de Harris y varios condados al norte de Houston.

El alcalde John Whitmire dijo que un área de seis cuadras en el centro de Houston estaría cerrada el lunes para permitir que las cuadrillas continúen con las reparaciones después de que a varios edificios de gran altura les volaran las ventanas.

Los residentes prorrumpieron en vítores cuando las luces y el aire acondicionado se encendieron el domingo por la mañana en la Torre Houston Heights de ocho pisos, un centro de viviendas para personas mayores. Los casi 200 residentes habían estado viviendo con energía de emergencia desde el jueves por la noche, con generadores que proporcionaban suficiente electricidad para hacer funcionar solo uno de los ascensores del edificio y algunos ventiladores en la sala comunitaria, dejando los apartamentos a oscuras.

Los voluntarios y trabajadores de la ciudad se habían asegurado de que los residentes recibieran un suministro constante de agua, alimentos y artículos de primera necesidad como papel higiénico. “Esto simplemente demuestra cómo la gente se une”, dijo el residente Joseph Torregrossa, conteniendo las lágrimas.

Los distritos escolares del área de Houston cancelaron clases el viernes para más de 400,000 estudiantes. El Distrito Escolar Independiente de Houston, el más grande del estado, dijo que 215 de sus 274 campus estarían abiertos este lunes. Se planeaba cerrar otros dos grandes distritos escolares en el área de Houston, Cypress-Fairbanks y Spring Branch.