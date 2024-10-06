Milton se convierte en huracán en su trayecto hacia costas de Florida: tocaría tierra como un ciclón mayor

Video “No pude hacer nada por ellos”: el testimonio de una mujer que perdió a su familia por Helene

Milton se convirtió en huracán este domingo en su trayecto hacia la costa oeste de Florida, donde tocaría tierra este miércoles como un ciclón mayor, de acuerdo con el boletín del Centro Nacional de Huracanes (CNH).

Como sucedió tan reciente como hace unos días con el huracán Helene, Milton llegaría a costas de Florida como un huracán de categoría 3 o más en la escala Saffir-Simpson, que mide la velocidad sostenida de los vientos. Ello supone que Milton tocaría tierra con vientos de al menos 111 millas por hora. En el último boletín del CNH, Milton llevaba vientos de 85 millas por hora, lo que significa que a seguido intensificándose en su desplazamientos por aguas del golfo de México.



Lo que se sabe hasta el momento de los lugares que pueden ser impactados directamente por Milton es lo siguiente: se emitió una vigilancia de huracán desde Celestun hasta Cabo Atoche, en la península de Yucatán. Asimismo hay un aviso de tormenta desde el este de Cabo Atoche hasta Cancún.

El huracán Milton estaba centrado a unas 815 millas al oeste-suroeste de Tampa el domingo por la tarde, con vientos máximos sostenidos de 80 mph, según el Centro Nacional de Huracanes.

Las zonas bajo la vigilancia de huracán deben esperar mal tiempo unas 48 horas antes de que se comiencen a sentir vientos con fuerza de tormenta tropical, "condiciones que hacen los preparativos exteriores difíciles o peligrosos", explicó el CNH.

"Las condiciones de tormenta tropical se espera que comience tan pronto como lunes por la mañana en la zona de alerta, y las condiciones de huracán a partir del lunes por la tarde", dijo el centro en su reporte nocturno.

El aviso de tormenta tropical supone que en unas 36 horas se registrarán condiciones de tormenta, según el CNH.

Esta es la trayectoria prevista del huracán Milton y sus marejadas

Sobre la trayectoria prevista de Milton, esto es lo que ha dicho el CNH: "Se pronostica que Milton se moverá justo al norte de la península de Yucatán y a través del sur del golfo de México el lunes y el martes, y se acercará a la costa oeste de la península de Florida el miércoles". El CNH aclaró que todavía era pronto para saber con más exactitud los puntos de Florida que serán afectados directamente.

"Una marejada ciclónica elevará los niveles de agua hasta 2 a 4 pies por encima del nivel del suelo a lo largo de la costa norte de la península de Yucatán en áreas de flujo costero. Cerca de la costa, la marejada estará acompañada por olas grandes y destructivas", dijo el CNH.

Qué cantidad de lluvia podría generar el huracán Milton

Para Milton, el CNH anticipa que derrame de 5 a 10 pulgadas de lluvia, con totales que pueden alcanzar 15 pulgadas en algunos lugares de la península de Florida y los Cayos hasta el miércoles por la noche.

"Esta lluvia trae el riesgo de inundaciones localmente considerables repentinas, urbanas y áreas, junto con inundaciones generalizadas de menores a moderadas del río con posibles inundaciones mayores", advirtió el CNH.

Milton también producirá totales de lluvia de 2 a 4 pulgadas en zonas del norte de la península de Yucatán.

Otro factor al que hay que estar atentos es a las marejadas que puede generar el ciclón. El CNH dijo que "las marejadas generadas por el sistema comenzarán a afectar la costa del suroeste del golfo de México hoy".

Y que se espera que estas marejadas se extiendan luego hacia el norte y hacia el este a lo largo de gran parte de la costa del golfo de México. "Podrían causar condiciones de oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida. Por favor consulte los productos de su oficina meteorológica local", agregó el CNH.

Gobernador de Florida pide alistarse para la llegada de Milton

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo el domingo que si bien no se sabe dónde golpeará Milton, es evidente que Florida será afectada.

“No creo que haya ningún escenario en que no tenemos impacto de consideración, en estos momentos”, declaró el gobernador.

“Tienen tiempo para prepararse: todo el día de hoy, todo el día del lunes, probablemente todo el día del martes, para asegurarse de que sus planes de preparación ante huracanes estén listos. Entérense de su zona de evacuación. Habrá evacuaciones voluntarias y no voluntarias”, pidió.

“Si usted está en la costa oeste de Florida, en las islas cercanas, dé por sentado que se le pedirá evacuar”, añadió.

DeSantis expandió el domingo su declaración de estado de emergencia a 51 condados y dijo que los habitantes del Florida deben prepararse para más cortes de electricidad y otras complicaciones. Deben asegurarse de que tienen suficiente agua y comida para una semana, añadió.



“Les recomiendo mucho que evacúen” si están en una zona de evacuación, dijo Kevin Guthrie, director ejecutivo de la División de Gestión de Emergencias de Florida. “Nos estamos preparando (...) para la mayor evacuación que hemos visto probablemente desde el huracán Irma en 2017”.

La temporada de huracanes en el Atlántico se ha intensificado en momentos en que los cuerpos de rescate siguen buscando a personas desaparecidas en el sudeste de Estados Unidos tras el paso del huracán Helene, que dejó una estela de muerte y destrucción desde Florida hasta los Montes Apalaches.

Cuatro de los cinco huracanes formados en este océano golpearon varios estados, causando muertes y dejando a su paso miles de casas destruidas, carreteras intransitables e infraestructuras inoperables. Helene, Beryl, Debby y Francine han dejado al país poco a poco sin fondos.

El huracán Kirk, entretanto, se debilitó a un huracán de categoría 2 en el Atlántico, con vientos máximos sostenidos de 105 mph y causando marejadas y condiciones peligrosas desde Bermuda hasta las costas estadounidenses y canadienses, dijo el CNH. El huracán Leslie también se movía hacia el noroeste por el Atlántico, con vientos máximos sostenidos de 85 mph pero sin amenazar a tierra.



