"Corrientes de resaca" convirtieron a la playa de Panama City en una trampa que mató a 4 turistas en 24 horas

Las corrientes de resaca, canales estrechos que ocasionan rápidos y peligrosos flujos de agua en el mar, han convertido en años recientes a la playa de Panama City, en Florida, enla más mortífera para los nadadores en Estados Unidos.

Entre el jueves y viernes cuatro bañistas murieron en esa playa, víctimas de estas corrientes, de acuerdo con autoridades.

Los cuerpos de tres jóvenes fueron recuperados del mar, uno por uno, el viernes por la tarde luego de que se ahogaran al quedar atrapados por las corrientes.

Los turistas habían viajado de Alabama a Panama City, al noroeste de Florida, unas horas antes.

Un día antes también murió ahogado un joven de 19 años que había viajado a la playa desde Oklahoma.

El jefe de Bomberos de Panama City, Ray Morgan, dijo a medios locales que la bañista murió atrapada por una corriente de resaca mientras nadaba por detrás de una zona comercial.

Autoridades sostuvieron que los fallecidos decidieron entrar al mar pese a que había una alerta de bandera roja por oleaje alto y fuertes corrientes de resaca, que consisten en un flujo de agua canalizada que se mueve desde la orilla de la playa hacia mar adentro.

Anualmente estas corrientes cobran decenas de vidas a nivel nacional, aunque en temporadas recientes Panama City ha registrado el mayor número de víctimas por este motivo en Estados Unidos.

Panama City Beach, la más mortífera por corrientes de resaca en 2023

En el 2023, Panama City se convirtió en la playa con el mayor número de muertes por ahogamientos ocasionados por corrientes de resaca, con un total de 8 decesos por esa razón.

A nivel estatal, en el 2023 más de 30 personas murieron en las playas de Florida a causa de las corrientes.

Le siguieron Nueva Jersey, con cinco víctimas, y Louisiana, California y Carolina del Sur con tres decesos en cada entidad a causa de corrientes de resaca.

De acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional estadounidense, el número de muertes por estos fenómenos en el mar ha ido a la alza en años recientes.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), indica que este tipo de corrientes se vuelven peligrosas porque los nadadores a menudo entran en pánico al verse atrapados en ellas.

“La corriente de resaca arrastra a la gente hacia mar adentro”, dice NOAA en su sitio oficial. “La velocidad de la corriente de resaca varía de un momento a otro y puede acelerar repentinamente, creando un peligro para todos los que entren a la zona de oleaje”.

Las autoridades recomiendan reaccionar con calma en caso de quedar envuelto en una de estas corrientes y no tratar de nadar a la costa, sino de forma paralela a la línea costera.

Esa es una de las maneras en las que algunas personas se han salvado de morir ahogadas, de acuerdo con NOAA. La agencia estima que decenas de miles de personas son rescatadas cada año por salvavidas de este tipo de corrientes.

Anualmente en promedio unas 100 personas mueren víctimas de estas corrientes en las playas estadounidenses, de acuerdo con NOAA.

