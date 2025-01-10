11 muertos, 10,000 edificios quemados y pequeña tregua del viento: el cuarto día de incendios en Los Ángeles

Video Incendios en California pueden afectar la salud mental de los niños y adolescentes: así puedes ayudarlos

Tras cuatro días de infierno, los residentes de Los Ángeles vieron este viernes cómo los equipos de emergencia comenzaban a controlar parcialmente los grandes incendios que han dejado al menos once muertos y arrasado decenas de miles de acres.

Los fuegos están lejos de ser extinguidos, pero las autoridades se mostraron optimistas de que la disminución de los vientos que avivaron las llamas durante los últimos días está permitiendo a los bomberos avanzar lentamente en su labor.

"Gracias a las favorables condiciones climáticas durante la noche y al diligente trabajo, esfuerzo y compromiso de nuestros equipos de socorro, podemos informar que el incendio Palisades ahora está contenido en un 8%", dijo por la jefa del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Kristin Crowley.

El incendio Palisades sigue siendo el mayor foco de preocupación para los equipos de emergencia al superar ya los 20,000 acres y, aunque sigue creciendo sin control, los más de 3,000 efectivos desplegados en la zona lograron comenzar a controlar las llamas en las últimas 24 horas.

Eaton, otro de los seis incendios que permanecían activos este viernes, presentaba por su parte una contención de solo el 3% tras arrasar más de 13,000 acres.

Desde que se desataron los primeros fuegos, más de 153.000 personas han sido evacuadas de sus hogares y más de 10,000 estructuras quedaron reducidas a cenizas.

Tanto en las áreas de evacuación de Eaton como de Palisades, los más virulentos, las autoridades han emitido un toque de queda obligatorio de 6:00 p.m. a 6:00 a.m.

Biden compara a Los Ángeles con un “escenario de guerra”

El presidente Joe Biden comparó este viernes a Los Ángeles con un "escenario de guerra" y dijo que hay "evidencia clara de saqueos" en medio del caos generado por el fuego.

"Me recordó más a un escenario de guerra, donde había ciertos objetivos que eran bombardeados", dijo tras recibir información sobre los incendios. "Es casi como un escenario de batalla".

Biden aseguró que su equipo se está coordinando con el del mandatario electo, Donald Trump, para hacer frente a los incendios. "Ellos saben todo lo que estamos haciendo para responder”, declaró.

Pese al tono cordial, Biden lanzó una crítica indirecta a Trump, a quien se refirió como "alguien del otro equipo", al burlarse de su sugerencia de limpiar el suelo de los bosques para reducir los riesgos de incendio. "¡Venga ya!", exclamó el actual presidente.

Biden consideró que una solución más efectiva sería enterrar las líneas de transmisión eléctrica, lo que sería "mucho más seguro", aunque reconoció que implicaría un "coste enorme".

Trump, quien asumirá la presidencia el próximo 20 de enero, ha asegurado en los últimos días que él podría hacer un mejor trabajo gestionando la crisis y, además, ha difundido información falsa y culpado de los fuegos al gobernador de California, Gavin Newsom, una de las figuras destacadas del Partido Demócrata.

Tras el inicio de los fuegos el pasado 7 de enero, Biden ordenó el despliegue de equipos aéreos y terrestres, entre ellos al menos cinco aviones cisterna, diez helicópteros y decenas de camiones, para asistir a las autoridades californianas en la lucha contra las llamas.

Además, el mandatario aprobó una declaración de desastre grave, que permite al gobierno federal destinar más recursos a los estados afectados por la emergencia.

¿Cómo está influyendo el viento en los incendios de California?

El área metropolitana de Los Ángeles no ha visto caer lluvia en más de ocho meses, pero la disminución del viento este viernes dio un pequeño respiro a las autoridades, tras días de vientos huracanados que hicieron volar las brasas que prendieron fuego a las laderas.

Sin embargo, meteorólogos han advertido que las condiciones "críticas" de viento y sequía, aunque han disminuido, no han terminado.

“Esperamos un pequeño respiro el viernes y el sábado de los vientos de Santa Ana, pero van a aumentar de nuevo el domingo y durante la mayor parte de la próxima semana”, le dijo el meteorólogo Rich Thompson a la agencia AP.

El Servicio Meteorológico estadounidense señaló que "un aumento significativo de los incendios" seguía siendo probable "con incendios en curso o nuevos incendios" hasta el viernes.

Dos años húmedos en el sur de California dieron paso a uno muy seco, dejando abundante combustible seco y listo para arder.

Ayuda internacional para los incendios de California

Más de 600 miembros de la Guardia Nacional de California están ayudando en la respuesta a los incendios y hay cientos de elementos de otros cuerpos de servicio esperando para asistir si fuera necesario, dijo este viernes Sabrina Singh, secretaria de prensa del Pentágono.

California está además recibiendo ayuda de varios países en la difícil tarea de extinguir los fuegos. El Gobierno mexicano, por ejemplo, enviará militares y un equipo de combatientes de incendios de la Comisión Nacional.

"Vamos a enviar un equipo de apoyo a Los Ángeles, un equipo solidario (…) están esperando los papeles, sobre todo, para poder llegar a EEUU", dijo este viernes la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

La Comisión Europea, por su parte, afirmó este viernes que está preparada para ayudar, en caso de que se les solicite.

La portavoz de la CE, Eva Hrncirova, dijo que todos han visto "las imágenes infernales de Estados Unidos" y que la situación "tiene realmente un aspecto muy catastrófico".

"Obviamente, estamos aquí, estamos disponibles para ayudar si se solicita", aseguró.

Mientras tanto, uno de los aviones de lucha contraincendios enviados por Canadá tuvo que permanecer en tierra tras impactar contra un dron. El avión, un Bombardier CL-415, sufrió daños en una de sus alas, informó este viernes el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

El accidente, sucedido el jueves, provocó también la suspensión temporal de todas las aeronaves que ayudaban a combatir el incendio de Palisades. El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, advirtió que los responsables del vuelo de drones en áreas restringidas serán enjuiciados.

El papel de las compañías de seguros en los incendios de California

La masiva destrucción de infraestructuras que han causado los múltiples incendios ha alertado la "crisis de seguros" en el estado y la incapacidad de afrontar los multimillonarios costos que han causados los estragos de las llamas.

Es por ello que el llamado "seguro de último recurso" o Plan Justo (Plan Fair) estará protegido tras los devastadores incendios, informó el comisionado de Seguros, Ricardo Lara.

También se establecerá una moratoria en las cancelaciones y no renovaciones de seguros para las víctimas de los incendios durante un año para proteger a los consumidores.

"De cara al futuro voy a pedirle al gobernador y a la legislatura estatal que apoyen mi propuesta de brindar a los consumidores subsidios para el fortalecimiento de sus hogares", dijo Lara.

Estos siniestros ya quedarán registrados en los libros de historia del condado de Los Ángeles, el más poblado de EE.UU., que ha tenido que paralizar las actividades de escuelas, universidades y cancelar varios eventos de entretenimiento y deportivos.

Polémica por la falta de agua en los incendios

El gobernador de California, Gavin Newsom, solicitó por su parte una investigación independiente sobre la pérdida de presión de agua en los hidrantes y la supuesta falta de suministro del líquido del embalse de Santa Ynez, en el condado Santa Bárbara.

Newson publicó este viernes en la red social X una carta que envió al Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles, en la que pide que se investiguen estos fallos que han sido denunciados mientras los bomberos tratan de controlar los incendios.

El gobernador señaló que entiende que los hidrantes no están diseñados para sofocar incendios forestales en grandes áreas, pero perder el suministro no es compatible con la necesidad de proteger hogares y corredores para la salida de emergencia.

En la carta, en la que copia a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, el gobernador detalló que ha ordenado a funcionarios estatales de bomberos y aguas preparar un "reporte independiente" sobre ese desabastecimiento.

"Necesitamos respuestas para garantizar que esto no vuelva a suceder y tenemos todos los recursos disponibles para combatir estos incendios catastróficos", concluyó Newson.

