El huracán Dorian deja a Gran Bahama en duelo y en shock: "Todos lo perdimos todo"

“Solo unos pocos que viven en alguna colina son los que no perdieron todo. No importa hasta dónde conduzcas, verás que todos perdimos todo”, dice. Su voz tiene eco porque la casa está completamente vacía. No hay muebles, no hay nada. Ella está en shock. Cree que para poder recuperarse primero tiene que “entender” la dimensión de lo que le pasó. “No estoy bien ahora. Pero sí estaré bien”, dice.