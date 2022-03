No, los gérmenes de la lista que circula en las redes no alteran el resultado de las PCR

Estas pruebas funcionan buscando material genético en la muestra de una persona, típicamente una muestra nasal o de saliva, que coincida con el del SARS-CoV-2, el virus que causa el covid-19. Si el coronavirus está presente, un fragmento corto de material genético se copia múltiples veces [para amplificarlo], lo cual puede leerse en una máquina. Si no hay coronavirus en la muestra, o si hay otro virus, como la influenza, entonces no hay coincidencia, no se hacen copias y no hay una señal para ser detectada.