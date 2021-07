Es falso que la mitad de los empleados federales de salud rechacen la vacunación contra el covid-19

Un portavoz para la FDA nos dijo en un correo electrónico: “La sugerencia que hace esta publicación de que la mayoría del personal se ha negado a recibir sus vacunas es absolutamente falsa. La FDA está ofreciendo vacunas contra el covid-19 a sus empleados y sabemos que algunos empleados están obteniendo sus vacunas a través de sitios de vacunación locales, estadales o privados. Debido a que la FDA no exige vacunaciones ni exige que el personal informe sobre sus vacunaciones, no sabemos el porcentaje exacto de nuestro personal que no ha recibido la vacuna, pero estamos felices de saber que un gran número de empleados han elegido vacunarse”.